Coşkun Sabah Aslen Nereli, Kaç Yaşında? İbo Show'un Konuğu Coşkun Sabah Kimdir!... İbo Show’a konuk olan ve çok farklı açıklamalarla gündeme gelen Coşkun Sabah yeniden gündeme oturdu. Binlerce kişi İbo Show programından hemen sonra Coşkun Sabah kimdir, Coşkun Sabah kaç yaşında ve Coşkun Sabah nerelidir sorgularını aratmaya başladı. Bizlerde Haberler Ankara olarak bu sorulara yanıt vermek istedik ve sizler için haberimizi hazırladık.

Son zamanlarda açıklamalarıyla ekranlara gelen Coşkun Sabah, milyonlarca kişinin merak konusu oldu. 1990 yılında çıkardığı ve o döneme damgasını vuran Beni Unutma-Aşığım Sana isimli albümüyle ismi tüm Türkiye’de yankılanır olmuştu. Canlı performanslarının yanında konserleriyle de sevdiklerini selamlayan Coşkun Sabah dönemin en önemli isimleri arasında yerini almaktadır.

Birçok kişinin “Anılar” şarkısıyla bildiği ve kendisi içinde en güzel şarkısının Anılar olduğunu dile getiren Coşkun Sabah, kışın İstanbul ilinde sahne alarak sevenleriyle buluşurken yazın ise Bodrum’daki evine kapanarak üretime geçiyor. Kaleminden çıkan sözler ise ülkemizin ağzına dolanarak uzun bir süre hafızalardan silinmiyor.

Coşkun Sabah Kimdir?

16 Ekim 1952 yılında hayata gözlerini açan Coşkun Sabah, Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Süryani bir ailenin ikinci çocuğu olan Coşkun Sabah’ın çocukluğu Diyarbakır’ın bozkırında geçmiştir. Annesinin adı Roza babasının adı ise Tekin’dir. Gülben Ergen'in başarıyla aranjörlüğünü yapan kardeşi ise Taşkın Sabah Coşkun Sabah’ın küçüğü olurken keman ve ud alanında kendini geliştirerek tüm dünyaya tanıtan Bülent Sabah ise abidir.

Müzik hayatına ise babasının çümbüşünü çalarak 9 yaşında başlamıştır. Çocuk yaştan gelen müziğe ilgisi ise Coşkun Sabah’ın ülkemizde adını duyurmuş isimlerden biri yapmıştır. İlk okulu Diyarbakır’da tamamlayan Coşkun Sabah liseyi ise İstanbul’da tamamlamıştır.

80’ne yakın bestesinin en az 25’i büyük bir hit alarak ülkemizin diline dolanmıştır. Üretici kimliğinin yanında şarkılarındaki ritimler ise kendisine hastır. Bir dönem çıkardığı “Coşkun Sabah tarzı” müzikleriyle döneme damgasını vurmuş ve Türkiye’de en çok dinlenen isimler arasında yerini almıştır.

Hayatındaki tek pişmanlığını ise 1997 yılında tasarlamış olduğu elektro udun patentini almaması olduğunu yaptığı bir röportajda dile getirmiştir. Sahneye her zaman çıktığı elektro ud ile izleyenleri büyüleyen Coşkun Sabah, sahne arkadaşı olarak benimsemiştir. Coşkun Sabah ise 1995 yılında Ceyda Okay ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirmiştir. Fakat evliliği 2017 yılında bitmiştir.