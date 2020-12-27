Masterchef 3. Finalist Kim Oldu? 27 Aralık Masterchef Kim Elendi?

Ekranların en sevilen ve en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef Türkiye yarışmasında final haftası heyecanı azalmadan devam ediyor. Masterchef yarışmasında yer alan yarışmacılar birinci olmak ve kupayı kaldırmak için kıyasıya bir rekabet içerisinde bulunuyor. İlk bölümünden beri çoğu yarışmacı ekranlara ve hayallerine veda etti. Son dörde kalan ve büyük emek veren isimlerden birisi ise bu akşam yarışmaya veda edecek.

Yarışmanın ilk gününden beri büyük emek vermiş olan Barbaros ikinci turda gömleği giyen ve elemeden kurtulan isim olmuştu. Onun arkasından ise gömleği giyip finalist olarak adını Masterchef yarışmasına yazdıran isim izleyenler tarafından merak edilemeye başlandı. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak Masterchef yarışmasının 3. Finalistini ve bu gece yarışmaya veda eden ismi açıkladık.

Masterchef 3. Finalist Kim Oldu?

Masterchef yarışmasına damgasını vuran isimler tek tek finale adını yazdırmaya başladı. Serhat’tan hemen sonra Barbaros adını 2. Finalist olarak yazdırdı. Bu akşam saat 20.00 ‘da başlayacak olan yarışmanın sonunda ise 3. Finalist belli olacak. Bir isim finalist olurken bir isim ise finale sayılı günler kala ekranlara ve hayallerine veda edecek. Ekranlara veda edecek olan isim ise tüm Masterchef izleyenlerin akıllarında soru işareti olarak kaldı.

Ekranlara veda edecek olan ismi ise en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. Bu akşam yayınlanacak ve ekranlara veda edecek isim ise Masterchef Türkiye yarışmasının final sahnesinde ekranlara yansıtılacak. Eğer sizlerde elenme adayının kim olduğunu merak ediyorsanız, Haberler Ankara ailesini takip etmeyi unutmayın. Paylaşır paylaşılmaz ekranlara ve hayallerine veda ismi sizler için hazırlamış olacağız.

27 Aralık Masterchef Kim Elendi?

27 Aralık Masterchef kim elendi sorgusu en çok aratılan ve cevabı öğrenilmek istenen sorgular arasında yerini alıyor. Sevilerek izlenen yarışmanın yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ekranlara gelecek. Özgül ve Emir arasında bir kişi hayallerine veda eden isim olurken bir kişi ise 3. Finalist olarak adını Masterchef Türkiye 2020 yarışmasına altın harflerle yazdıracak. 27 Aralık 2020 tarihinde ekranlara gelecek