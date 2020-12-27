Şarkıcı Linet Nereli, Kaç Yaşında? İbo Show'un Konuğu Linet Kimdir? Evli Mi?

Şarkıcı Linet Nereli, Kaç Yaşında Nereli? İbo Show'un Konuğu Linet Kimdir? Evli Mi? ... Son olarak İbo Show programının konuğu olan ve ekranlarda sık sık yer alan başarılı Türk Sanat Müziği şarkıcılarından birisi olan Linet, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Linet hakkında pek çok detay merak ediliyor. Özellikle de nereli olduğu, yaşı ve özel hayatı gibi detaylar pek çok hayranı tarafından araştırılıyor.

Adını katıldığı televizyon programları ve sergilediği mükemmel ses performanslarıyla duyurmayı başaran şarkıcı Linet hakkında detaylar özellikle de sevenleri tarafından araştırılıyor. Google gibi birçok arama motorundan arama yapan kullanıcılar Linet nerelidir, Linet kaç yaşındadır sorgularına cevap arıyor. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak sizlere şarkıcı Linet’in kim olduğunu ve kaç yaşında olduğuna cevap verecek bir makale hazırladık.

5 Mart 1975 yılında dünyaya gelen Linet, aslen İsrail’de doğup büyümüştür. Türkiye’de ilk albümünü ise 1995 yılında çıkarmıştır. Türkçe şarkıların yanı sıra aynı zamanda İbranice, Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir. Asıl adı Leyla Özgecan olan başarılı şarkıcının neler yaptığı ve hayatı hakkında pek çok detay sevenleri tarafından araştırılmaktadır.

Şarkıcı Linet Kimdir?

Başarılı şarkıcı Linet 5 Mart 1995 yılında dünyaya gelmiştir. İsrail’de doğup büyümüştür. Annesi de bir zamanların başarılı Türk Sanat Müziği seslendiricilerinden birisidir. Bursalı Leyla Özgecan olarak bilinen annesi başarılı ses performanslarıyla ün kazanmayı başarmıştır. Babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe’dir. Linet ilk albümünü İsrail’de daha 10 yaşında bir kız çocuğu iken yapmıştır.

İsrail’de 1993 senesinde Ani Ana isimli şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye’de ilk albümünü ise 1995 yılında çıkarmıştır. Linet sadece Türkçe şarkılar değil aynı zamanda İbranice, Arapça ve İngilizce şarkılar söylemektedir.

Şarkıcı Linet, 2003 yılında İsrail’de “Different Woman” isimli bir albüm çıkarmıştır. Şarkıcılık kariyerinin yanında ise ticaretle de uğraşmıştır. İsrail’de bir şekerci dükkanı açmış ve bu şekilde ticaret hayatına da dahil olmuştur.

Tüm bu yaşantısı ardından 2006 yılında yeniden Türkiye’ye dönmeye karar vermiştir. Burada da çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. 2009 yılında ise Türkiye’de “Paylaşmak İstiyorum” isimli albümünü çıkarmıştır. Böylelikle de yeniden müzikseverler için başarılı bir albümle yeniden ismini duyurmayı da başarmıştır.