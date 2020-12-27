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27 Ara 2020 - 21:50

Elazığ'da jandarma ekipleri depremzedeler için seferber oldu

Hasar tespit çalışmalarında da görev alan jandarma ekipleri, depremde evleri hasar gördüğü için konteyner evlere yerleşmek zorunda kalan depremzedelerin eşyalarının taşınmasına yardımcı oldu.