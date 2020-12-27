Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Ara 2020 - 21:50 G: 27 Ara 2020 - 21:51

Elazığ'da jandarma ekipleri depremzedeler için seferber oldu

Hasar tespit çalışmalarında da görev alan jandarma ekipleri, depremde evleri hasar gördüğü için konteyner evlere yerleşmek zorunda kalan depremzedelerin eşyalarının taşınmasına yardımcı oldu.

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından jandarma ekipleri depremzedeler için seferber oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez üssü Kavaktepe köyü olan 5,3 şiddetindeki depremin ardından Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın talimatları doğrultusunda afetten etkilenen depremzedelerin yardımına koştu.

Hasar tespit çalışmalarında da görev alan jandarma ekipleri, depremde evleri hasar gördüğü için konteyner evlere yerleşmek zorunda kalan depremzedelerin eşyalarının taşınmasına yardımcı oldu.

Yapılan yardımlardan memnuniyet duyan depremzedeler jandarma ekiplerine teşekkür etti.

27 Ara 2020 - 21:50 AA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Asgari Ücreti Karar Verileceği Tarih Belli Oldu! Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu! İşte O Tarih… mask
Asgari Ücreti Karar Verileceği Tarih Belli Oldu! Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu! İşte O Tarih…
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi'nin Annesi Neden Yok? Nurşim Demir Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Dönecek Mi? mask
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi'nin Annesi Neden Yok? Nurşim Demir Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Dönecek Mi?
27 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
27 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Şarkıcı Linet Nereli, Kaç Yaşında? İbo Show'un Konuğu Linet Kimdir? Evli Mi? mask
Şarkıcı Linet Nereli, Kaç Yaşında? İbo Show'un Konuğu Linet Kimdir? Evli Mi?
Ankara Çankaya Vefat Edenler! Ankara'da Vefat Edenler Listesi mask
Ankara Çankaya Vefat Edenler! Ankara'da Vefat Edenler Listesi
Masterchef 3. Finalist Kim Oldu? 27 Aralık Masterchef Kim Elendi? mask
Masterchef 3. Finalist Kim Oldu? 27 Aralık Masterchef Kim Elendi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL