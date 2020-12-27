Şemdinli'de çığ düşen bölgede kayıp askeri arama çalışmalarına ara verildi
Kayıp askeri arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, kaybolan askerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kayıp askeri arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı. İHA'ların havadan destek verdiği, arama köpeklerinin eşliğinde yürütülen çalışmalara, olumsuz hava koşulları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlanacığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.