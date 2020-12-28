ANFA Bitki Evi’nde yeni yıl çiçekleri Başkentlileri bekliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Bitki Evi yeni yılı rengarenk çiçeklerle karşılıyor. Yılbaşının sembol çiçeklerinden olan ve yalnızca Aralık ayında satılan kırmızı tomurcuklu kokina çiçeği uygun fiyatlarıyla Başkentlilerin tercihi arasında yer alıyor. ANFA Bitki Evi’nde elvodi çamından kalanşoya, kuşkonmazdan flamingo çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına, kaktüsten sukulent çeşitlerine çok sayıda yılbaşı aranjmanı görsel şölen sunuyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark’ta bulunan ANFA Bitki Evi, birbirinden güzel çiçek ve bitkileri uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.
Evlerini ya da bahçelerini yeni yıla hazırlayan Başkentlilere rengarenk çiçek ve bitki seçeneği sunan ANFA Bitki Evi, yılbaşı çiçekleriyle de görsel şölene ev sahipliği yapıyor.
ANFA BİTKİ EVİ YILBAŞI İÇİN ÇİÇEKLERİ HAZIRLADI
Altınpark ANFA Bitki Evi’nde yılbaşının sembol çiçekleri arasında yer alan ve sadece Aralık ayında satışa sunulan kırmızı tomurcuklu kokina, Başkentlilerin en çok tercih ettiği çiçeklerin başında geliyor.
ANFA Bitki Evi’nde hazırlanan yılbaşı aranjmanları arasında ayrıca elvodi çamından kalanşoya, kuşkonmazdan flamingo çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına, kaktüsten sukulente kadar çeşit çeşit iç ve dış mekan çiçek ve bitkileri yer alıyor.
Her mevsim yeni ürünlerle Başkentlilere görsel şölen sunan ANFA Bitki Evi, pandemi sürecinde haftanın 5 günü 08.00- 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. ANFA Bitki Evi, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu hafta 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar hizmet verecek.
28 Ara 2020 - 11:04 Ankara- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.