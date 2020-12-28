Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Ara 2020 - 11:04 G: 28 Ara 2020 - 11:05

ANFA Bitki Evi’nde yeni yıl çiçekleri Başkentlileri bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Bitki Evi yeni yılı rengarenk çiçeklerle karşılıyor. Yılbaşının sembol çiçeklerinden olan ve yalnızca Aralık ayında satılan kırmızı  tomurcuklu kokina çiçeği uygun fiyatlarıyla Başkentlilerin tercihi arasında yer alıyor. ANFA Bitki Evi’nde elvodi çamından kalanşoya, kuşkonmazdan flamingo çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına, kaktüsten sukulent çeşitlerine çok sayıda yılbaşı aranjmanı görsel şölen sunuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark’ta bulunan ANFA Bitki Evi, birbirinden güzel çiçek ve bitkileri uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Evlerini ya da bahçelerini yeni yıla hazırlayan Başkentlilere rengarenk çiçek ve bitki seçeneği sunan ANFA Bitki Evi, yılbaşı çiçekleriyle de görsel şölene ev sahipliği yapıyor.

ANFA BİTKİ EVİ YILBAŞI İÇİN ÇİÇEKLERİ HAZIRLADI

Altınpark ANFA Bitki Evi’nde yılbaşının sembol çiçekleri arasında yer alan ve sadece Aralık ayında satışa sunulan kırmızı tomurcuklu kokina, Başkentlilerin en çok tercih ettiği çiçeklerin başında geliyor.

ANFA Bitki Evi’nde hazırlanan yılbaşı aranjmanları arasında ayrıca elvodi çamından kalanşoya, kuşkonmazdan flamingo çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına, kaktüsten sukulente kadar çeşit çeşit iç ve dış mekan çiçek ve bitkileri yer alıyor.

Her mevsim yeni ürünlerle Başkentlilere görsel şölen sunan ANFA Bitki Evi, pandemi sürecinde haftanın 5 günü 08.00- 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. ANFA Bitki Evi, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu hafta 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar hizmet verecek.

28 Ara 2020 - 11:04 Ankara- Belediyeler

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Pursaklar'da Yılın Son Sosyal Medya Buluşmasına Yoğun İlgi mask
Ankara Pursaklar'da Yılın Son Sosyal Medya Buluşmasına Yoğun İlgi
Yenimahalle kupada adını çeyrek finale yazdırdı mask
Yenimahalle kupada adını çeyrek finale yazdırdı
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten oto yıkama esnaflarına ziyaret mask
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten oto yıkama esnaflarına ziyaret
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi Mamak’ta Kutlandı mask
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi Mamak’ta Kutlandı
Ankara Büyükşehir’den berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen desteği mask
Ankara Büyükşehir’den berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen desteği
Ankara Yenimahalle Zabıtasından 2020’de yoğun mesai mask
Ankara Yenimahalle Zabıtasından 2020’de yoğun mesai
Ankara Mamak Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın imdadına yetişti mask
Ankara Mamak Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın imdadına yetişti
Mansur Yavaş’tan Bir Dayanışma Çağrısı Daha: “Bugün lokantalardan sipariş verelim “ mask
Mansur Yavaş’tan Bir Dayanışma Çağrısı Daha: “Bugün lokantalardan sipariş verelim “
Ankara Kahramankazan'da zabıta denetimlerini sıklaştırdı mask
Ankara Kahramankazan'da zabıta denetimlerini sıklaştırdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş lokanta ve kafeler ile belediye personelini de unutmadı mask
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş lokanta ve kafeler ile belediye personelini de unutmadı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Pursaklar'da Yılın Son Sosyal Medya Buluşmasına Yoğun İlgi mask
Ankara Pursaklar'da Yılın Son Sosyal Medya Buluşmasına Yoğun İlgi
Yenimahalle kupada adını çeyrek finale yazdırdı mask
Yenimahalle kupada adını çeyrek finale yazdırdı
A101, BİM, ŞOK, Carrefour marketler 1 Ocak 2021 Cuma günü açık mı? İşte Açılış Kapanış Saatleri! mask
A101, BİM, ŞOK, Carrefour marketler 1 Ocak 2021 Cuma günü açık mı? İşte Açılış Kapanış Saatleri!
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten oto yıkama esnaflarına ziyaret mask
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten oto yıkama esnaflarına ziyaret
Çeyrek Altın Ne Kadar? 25 Aralık Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Düşecek mi, Yükselecek mi? Gram Altın Ne Kadar? mask
Çeyrek Altın Ne Kadar? 25 Aralık Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Düşecek mi, Yükselecek mi? Gram Altın Ne Kadar?
ANFA Bitki Evi’nde yeni yıl çiçekleri Başkentlileri bekliyor mask
ANFA Bitki Evi’nde yeni yıl çiçekleri Başkentlileri bekliyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL