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- 28 Ara 2020 - 11:20 G: 28 Ara 2020 - 11:21

Yenimahalle kupada adını çeyrek finale yazdırdı

2020-2021 sezonu Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin ilk devresini lider tamamlayan Yenimahalle Belediyesi SK, Kadınlar Türkiye Kupası’nda oynadığı maçların tümünü kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

2020- 2021 sezonu Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin ilk devresini lider tamamlayan Yenimahalle Belediyesi SK, Kadınlar Türkiye Kupası’nda oynadığı maçların tümünü kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadınlar Türkiye Kupasında çeyrek finale çıkmak için mücadele eden Yenimahalle’nin melekleri, Türkiye Kupası A grubu maçlarında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünü 37-23, Görele Belediyesi Spor Kulübünü 37-34 ve EGO Spor Kulübünü 38-31 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

A grubunda karşılaştığı tüm mücadeleleri kazanarak grubu lider tamamlayan Yenimahalle Belediyesi, çeyrek finalde Yalıkavak, İzmir Büyükşehir, Kastamonu, Konyaaltı ve Muratpaşa Belediyesi takımlarından biri ile karşılaşacak.

Yenimahalle‘den 3 günde 3 galibiyet

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmak için son maçında EGO Spor Kulübü ile karşılaşan Yenimahalle Belediyesi SK, mücadeleye Ceylan, Hanna, Fatma, Beyza, Bilge, Nurceren ve kalede Fatma yedisi ile başladı. Altın kanatlı melekler, sol kanat oyuncusu Ceylan Aydemir’in attığı goller ile maça damga vurduğu karşılaşmadan 38-31 galip ayrıldı.

Melekler EGO’ya geçit vermedi

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda oynanan ve iki takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan karşılaşmanın ilk devresini 20-11 önde kapatan Yenimahalle’nin melekleri, ikinci yarı genç oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıkmasına rağmen mücadeleyi kazanmayı başardı.

Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz ikilisinin yönettiği karşılaşmada Yenimahalle Belediyesine galibiyeti getiren goller; Ceylan (13), Beyza ve Hanna (6), Fatma ve Gülcan (3), Nurceren, Elif ve Mehtap (2), Bilge (1) ile geldi.

28 Ara 2020 - 11:20 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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