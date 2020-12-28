2021 AGİ Zammı Ne Kadar Oldu? Güncel AGİ Ücretleri... Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 2021 asgari ücret miktarını açıkladı. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret miktarı 2 bin 825 lira olarak açıklandı. Bu açıklamanın ardından binlerce vatandaş asgari geçim indirimi miktarlarındaki değişiklikleri araştırmaya başladı. 2021 yılında %21.56 oranında zam alan asgari ücretin ardından AGİ tutarları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

2021 AGİ Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Bilindiği gibi asgari geçin indirimi miktarları çalışanların evli ya da bekar olmalarına çocuk sahibi olup olmamalarına göre farklılık gösteriyor. Bugün gerçekleştirilen son Asgari Ücret Komisyonu toplantısının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 AGİ ücretlerini de açıkladı. 2021 yılında bekar bir işçi için AGİ 268,162 lira oldu. Evli ve eşi çalışmayan bir işçinin çocuğu yoksa 321,97 lira olan asgari geçim indirimi 1 çocuklu olan işçiler için 362,22 lira; 2 çocuğu olan işçiler için 402,47 lira; 3,4 ya da 5 çocuğu olan işçiler için 456,12 lira olarak belirlendi. Eşi çalışmayan işçiler için bu şekilde belirlenen AGİ, eşi çalışan işçiler için ise daha farklı ücretler alıyor. Eşi çalışan ve çocuk sahibi olmayan işçiler için 2021 yılında asgari geçim indirimi 268,162 lira olarak belirlendi. Eşi çalışan ve tek çocuk sahibi işçiler için 308,55 TL olan AGİ, 2 çocuğu olan işçiler içi 348,80 ve 3 çocuğu olan işçiler için de 402,47 lira oldu. Eşi çalışan ve 4 çocuğu olan işçiler için 429,30 olan AGİ, eşi çalışan ve 5 çocuğu olan işçiler için ise 456,12 lira olarak belirlendi. Asgari ücret miktarına dahil edilen asgari geçim indirimi Türkiye’de asgari ücretle geçinen 7 milyon kişi için çok önemli olmakla beraber miktarları da bugün belli oldu.