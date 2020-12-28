Doğduğun Ev Kaderindir kibrit neden yok? Kibrit Helin Kandemir diziden ayrıldı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Kibrit karakterine hayat veren Helin Kandemir, dizinin tüm hayranlarının gönlünde taht kurmayı başardı. Başarılı oyuncu birkaç bölüm görünmeyince dizi hayranları hemen onu aramış ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Kibrit’i diziden ayrıldı mı sesleri yükselmiştir. Faruk karakterinden sonra Helin Kandemir’in de diziden ayrılmış olabileceği durumu, dizi hayranlarınca merak edilmektedir.

2004 yılında dünyaya Helin Kandemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Kibrit karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 1,55 metre boyunda ve 41 kg ağırlığında olan 16 yaşındaki başarılı oyuncu, kariyerine sanılanın aksine TV 8 ekranlarının sevilen dizisi ile başlamadı. Bir Litre Gözyaşı, İsimsizler, Hakan Muhafız, Bitmeyen Hikaye ve İsimsizler gibi yapımlarda yer alan Helin Kandemir, doğduğun ev kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren başrol İbrahim Çelikkol’un çırağı rolünü üstlenmiştir. Mehdi’nin iki çırağından birisine hayat veren Kibrit karakteri ise son zamanlarda dizide görülmemiş ve hayranları 16 yaşındaki başarılı oyuncunun diziden ayrılmış olup olamayacağını merak etmeye başladı.

Güzel oyuncunun diziden ayrıldığı ile ilgili söylentiler bulunmamakla birlikte, dizinin gidişatında senaryo gereği kendisi göremediğimiz kulislerden sızan bilgiler arasında yer alıyor. Dizinin Faruk’unun aksine Kibrit’i henüz diziye veda etmemiş olup, hayranları ilerleyen günlerde güzel oyuncuyu rolünün başında görebilecekler.