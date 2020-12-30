Ankara Şereflikoçhisar'da 100 adet kırmızı yanaklı su kaplumbağası ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünün bagaj bölümünde, uygun olmayan koşullarda, veteriner sağlık raporu olmaksızın ve sevk irsaliyesiz taşınan kaplumbağalara el konuldu
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde, uygun olmayan koşullarda, veteriner sağlık raporu olmaksızın ve sevk irsaliyesiz taşınan 100 adet kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin Şereflikoçhisar'daki yol kontrol faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde, uygun olmayan bir kapta çok sayıda su kaplumbağası bulundu.
Araştırma sonucu, veteriner sağlık raporu olmaksızın ve sevk irsaliyesiz nakil edildiği tespit edilen 100 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu. Kaplumbağaları uygun olmayan ortamda ve izinsiz nakleden M.D.T'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.
Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan kaplumbağalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.