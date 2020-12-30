Cuma Namazı bu hafta kılınacak mı? 1 Ocak’ta camiler açık olacak mı? ... Koronavirüs salgını sebebi ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yılbaşı öncesinden başlıyor. Dört gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00 itibari ile başlarken, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar devam edecek. 1 Ocak 2021 tarihinin Cuma gününe denk gelmesi ise sokağa çıkma kısıtlaması varken Cuma namazının kılınıp kılınmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

1 Ocak 2020 Cuma Günü Camilerde Cuma Namazı Eda Edilecek Mi?

Kamuoyunun merak ettiği “Bu hafta Cuma namazı kılınacak mı?” sorusunu araştıran haberlerankara.com editörleri, yaptıkları araştırması sonrasında 1 Ocak 2020 günü Cuma namazının kılınacağı bilgisine ulaştı. Pandemi kurallarına uyulması şartları ile 1 Ocak günü camilerde Cuma namazının cemaatle eda edileceği belirtildi. Tedbirlerin ise İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacağı belirtilirken, açıklanacak olan tedbirlere uyulması halinde vatandaşlar Cuma namazları için camilere gidebilecekler.

1 Ocak 2020 Cuma Namazı İçin Hangi Kurallar Açıklanacak?

İl/ilçe Hıfzısıhha Kurullarınca açıklanacak olan 1 Ocak 2021 tarihli Cuma namazına ilişkin kararların şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:

* Evlere en yakın camilere gidilmesi (Yürüyüş mesafesinde olan)

* Araç ile camilere gidilmemesi

* Camiye gelen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi

* Camiye tercihen tek kullanımlık şahsa ait seccade ile gelinmesi

* Cami çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi