Kudüs Hangi Ülkededir? Kudüs Neden Önemlidir? Kudüs Haritada Nerededir? İsrail ve Filistin devletlerinin en önemli çatışma nedeni olan Kudüs şehri hem konumu hem de dini anlamı açısından önemli bir şehirdir. Kudüs şehrinin coğrafi konusu, tarihi ve önemi ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Kudüs'ün statüsü

İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967 Altı Gün Savaşı sonrasında işgal etmiş ve ardından topraklarına katmıştı. Lakin İsrail'in bu iddiası uluslararası alanda tanınmıyor. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak bağımsız bir Filistin Devleti'nin başkenti yapmak istemektedir. İsrail ise bütün Kudüs'ü başkenti olarak görüyor.

Kudüs Coğrafi Olarak Nerede Yer Almaktadır?



Dünyanın en tartışmalı şehirlerinden biri olan Kudüs, İsrail ve Filistin ülkelerinin tam ortasında, sınır noktasında yer almaktadır. İki ülke içinde çok önemli olan Kudüs tarih boyunca tartışmalı şehirlerden biri olmuştur.



Orta Doğu’da bulunan ve dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak bilinen Kudüs, Akdeniz ve Ölü Deniz’in kuzey sınırında yer almaktadır. 800 binden daha fazla nüfusu olduğu bilinen Kudüs İsrail ve Filistin ülkeleri için büyük öneme sahip olmakla beraber birçok din içinde önemli şehirlerden biridir. Günümüze kadar birçok toplum tarafından kullanılan şehir günümüzde hala stratejik olarak önemli bir noktada durmaktadır.