Kudüs Hangi Ülkededir? Kudüs Neden Önemlidir? Kudüs Haritada Nerededir?
İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967 Altı Gün Savaşı sonrasında işgal etmiş ve ardından topraklarına katmıştı. Lakin İsrail'in bu iddiası uluslararası alanda tanınmıyor. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak bağımsız bir Filistin Devleti'nin başkenti yapmak istemektedir. İsrail ise bütün Kudüs'ü başkenti olarak görüyor.Siyasi tartışmalarda da sık sık gündeme gelen Kudüs şehrinin tüm dünya için büyük bir önemi vardır.
Kudüs Hangi Ülkededir? Kudüs Neden Önemlidir? Kudüs Haritada Nerededir? İsrail ve Filistin devletlerinin en önemli çatışma nedeni olan Kudüs şehri hem konumu hem de dini anlamı açısından önemli bir şehirdir. Kudüs şehrinin coğrafi konusu, tarihi ve önemi ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Kudüs'ün statüsü
İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967 Altı Gün Savaşı sonrasında işgal etmiş ve ardından topraklarına katmıştı. Lakin İsrail'in bu iddiası uluslararası alanda tanınmıyor. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak bağımsız bir Filistin Devleti'nin başkenti yapmak istemektedir. İsrail ise bütün Kudüs'ü başkenti olarak görüyor.
Kudüs Coğrafi Olarak Nerede Yer Almaktadır?
Dünyanın en tartışmalı şehirlerinden biri olan Kudüs, İsrail ve Filistin ülkelerinin tam ortasında, sınır noktasında yer almaktadır. İki ülke içinde çok önemli olan Kudüs tarih boyunca tartışmalı şehirlerden biri olmuştur.
Orta Doğu’da bulunan ve dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak bilinen Kudüs, Akdeniz ve Ölü Deniz’in kuzey sınırında yer almaktadır. 800 binden daha fazla nüfusu olduğu bilinen Kudüs İsrail ve Filistin ülkeleri için büyük öneme sahip olmakla beraber birçok din içinde önemli şehirlerden biridir. Günümüze kadar birçok toplum tarafından kullanılan şehir günümüzde hala stratejik olarak önemli bir noktada durmaktadır.
11 Nis 2021 - 15:05 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.