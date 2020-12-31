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- 31 Ara 2020 - 11:07 G: 31 Ara 2020 - 11:08

EGO’dan 61-64 Yaş ANKARAKART Kullanıcılarına Vize Uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 61-64 yaş ANKARAKART sahibi vatandaşları 15 Ocak 2021 tarihine kadar vize ücretini gecikmeden yatırmaları konusunda uyardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 61-64 yaş arası ANKARAKART sahiplerinin vize işlemlerini geciktirmeden tamamlaması uyarısında bulundu.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 61-64 yaş ANKARAKART sahibi vatandaşların kartların geçerliliğinin devam edebilmesi için vize ücretlerini yatırması gerektiğine dikkat çekildi.

VİZE İŞLEMİ İÇİN SON GÜN 15 OCAK

Vize işlemi yapılmayan kartların ücretsiz olma özelliğini yitireceğinin belirtildiği duyuruda, “Bu yaş grubunda yer alan vatandaşlarımız vize işlemlerini kent genelinde 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren ANKARAKART İşlem Merkezlerinden 15 Ocak Cuma gününe kadar 120 TL vize ücreti ve ikametgah belgeleriyle birlikte yaptırabilecek” denildi.

Ücretsiz geçişten kesintisiz yararlanmak isteyen 61-64 yaş arası ANKARAKART sahibi vatandaşlar;

-Kızılay (08.00-17.00),

-Dikimevi (08.00-17.00)

-Beşevler (08.00-17.00),

-Akköprü (08.00-17.00)

-EGO Hizmet Binası’nda (08.00-16.00) bulunan işlem merkezlerine gelerek vize işlemlerini gerçekleştirebilecek.

31 Ara 2020 - 11:07 Ankara- Belediyeler

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