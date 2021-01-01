2021 Büyük Yılbaşı ikramiyesi, çeyrek bilete çıktı! Amorti "0" ve "5"

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.

Çekilişte amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlendi.