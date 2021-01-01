01 Oca 2021 - 09:15 Güncelleme: 01 Oca 2021 - 09:16
Esenyurt'ta devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı
Esenyurt'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı.
Esenyurt'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Esenyurt sapağına girmeye çalışan 34 BEP 917 ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, savrularak yan yattı.
Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık personelinden biri ile taşınan hasta hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslara hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.