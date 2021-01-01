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- 01 Oca 2021 - 09:15 G: 01 Oca 2021 - 09:16

Esenyurt'ta devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı

Esenyurt'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Esenyurt'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Esenyurt sapağına girmeye çalışan 34 BEP 917 ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, savrularak yan yattı.

Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık personelinden biri ile taşınan hasta hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

01 Oca 2021 - 09:15 AA İstanbul- Asayiş

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