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- 01 Oca 2021 - 12:06 G: 01 Oca 2021 - 12:21

Avrupa Birliği’nden Başkent projesine tam not

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’i teknolojinin de merkezi haline getirmek için yeni projeleri birer birer hayata geçiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Akıllı Kent uygulamalarını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. BELKA A.Ş. tarafından geliştirilen “5G Kullanılarak Dronla Yangın Tahmini ve Önleme Projesi”, Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çevrçeve Programı olan “Horizon 2020”ye kabul edildi.

Akıllık kent uygulamalarına her gün bir yenisini ekleyerek AR-GE çalışmalarıyla yeni projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmeye başladı. BELKA A.Ş. tarafından geliştirilen “5G Kullanılarak Dronla Yangın Tahmini ve Önleme Projesi”, yapılan değerlendirmeler sonucu Avrupa Birliği “Horizon 2020” programına kabul edildi.

BAŞKENT PROJESİ AVRUPA’DA

Ankara Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan BELKA A.Ş. “5G Kullanılarak Dronla Yangın Tahmini ve Önleme Projesi” ile Avrupa’da birçok ülkenin katıldığı AB yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı’nda (Horizon 2020) yer almayı başardı.

Dünya standartlarında bilimin, ileri düzey araştırma yeteneği geliştirilmesinin ve araştırmacıların en iyi altyapılara erişiminin desteklenmesinin amaçlandığı programa kabul edilen Büyükşehir Belediyesi projesi; Almanya, İngiltere, Finlandiya, Yunanistan’ın aralarında yer aldığı 9 ülkeden oluşan konsorsiyumdan tam not aldı.

Türkiye’nin Ar-Ge ve Yenilik potansiyelinin geliştirilmesinde kilit önemdeki uluslararası iş birliği fırsatlarından yararlanmasında önemli katkılar sağlayacak olan “Horizon 2020” programında “5G Kullanılarak Dronla Yangın Tahmini ve Önleme Projesi” ile dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi; çok sayıda ülkenin yerel yönetimleri, üniversiteleri ve özel şirketlerinin bulunduğu ortak proje ekibinde çalışacak.

YANGIN VE DOĞAL AFETLERE DRONLU MÜDAHALE PROJESİ

BELKA A.Ş., 5G kullanarak ulaşımı sorunlu olan alanlarda drone filoları ile acil müdahale ve afet yönetiminde yeni teknolojiler geliştirmenin yanı sıra yangınlar başta olmak üzere doğal afetlerde daha hızlı ve etkili yönetim sağlanmasını amaçlıyor.

Proje sonucunda elde edilecek yüksek teknoloji ürününün acil yardım ihtiyaçlarında hizmet vermesi planlanırken, BELKA A.Ş 9 ülkeden 20 kuruluşun yer aldığı Horizon 2020 programında 3 yıl boyunca şu üç iş paketinde aktif görev alacak:

-İş Paketi – 2 : Kullanıcı, İşlevsellik, Teknik Gereksinim, Mimari ve Tekno - Ekonomik Modelleme

-İş Paketi – 6 : Sistem Entegrasyonu, Yangın Tahmini ve Önleme Denemeleri

-İş Paketi – 7 : İletişim, Yaygınlaştırma, Kullanım, Standartlaştırma, Yasal Düzenleme

01 Oca 2021 - 12:06 Ankara- Belediyeler

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