Ankara Sincan Belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimine başladı

Elde edilen gübre, tesiste üretilecek sebze ve meyveler ile çiçeklerde kullanılacak. Yine pazar atıklarını değerlendirerek kurtçuk üretimi de yapılıyor. Kurtçuklar “Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”ndeki gölette bulunan balıkları beslemede kullanılacak.

Sincan Belediyesi ödül aldığı sıfır atık çalışmalarını her geçen gün arttırıyor. Yenikent'te 20 dönümlük bir arazi üzerinde "Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"nin inşası bir yandan devam ederken bir yandan da ekolojik döngüyü sağlamak amacıyla solucan gübresi üretilmeye başlandı.

Ayda 100kg Solucan Gübresi Elde Ediliyor

Ekim yapılan toprağın vitamin mineral değerlerini koruyan, verimini suni gübresiz arttıran ve su ihtiyacını azaltan ürünlerin başında solucan gübresi geliyor. Sincan Belediyesi kırmızı kaliforniya solucanı alarak solucan gübresi üretimine başladı. Öncelikle solucan maması hazırlanıyor. Mama; belediye binalarında tüketilen çayın posaları ile hayvan gübresini karıştırarak yapılıyor. Düzenli bakım ve besleme ile solucanlar mamayı tüketiyor ve ayda yaklaşık 100 kg gübre elde ediliyor.

Elde edilen solucan gübresi öncelikle “Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde meyve ağaçları, çiçekler ve sebzeler için kullanılacak. Artış olursa park ve bahçelere de gönderilecek.

Solucanlar karasal iklim koşullarında soğuk havaya dayanamayacak hayvanlar olduğundan bir çadır içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan sandıkta yaşıyor.

Kurtçuk Üretilerek Balık Yetiştiriciliğinde Kullanılacak

Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"nin yapımı sırasında oluşan doğal sulak alana 2000 adet alabalık yavrusu bırakıldı.Bu yavruların sağlıklı beslenmesi için de protein kaynakları kurtçuklardan karşılanacak. Ana besin maddesi un kepeği (razmol) olan kurtçuklar; pazarlardan toplanan ve kompostta kullanılmayıp ayrılan kışın patates, turp, salatalık, havuç; yazın da kavun, karpuz kabukları ile beslenerek üretimi sağlanıyor. Bu kapsamda Sincan Belediyesi 100 bin un kurdu aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurtçuklara özel üretilen raf sistemi ile üretime devam ediliyor.

Ayrıca tesisin tamamlanmasıyla bölgede 1000'den fazla ağaç ve çalı dikilerek yemyeşil bir alan Sincan’a kazandırılacak. 20 çeşit meyve ağacı dikilerek organik meyve üretilebilecek. Milli botanik bahçesinden alınacak bitkilerle, rengarenk güllerle çiçek yolu oluşturulacak. Doğayla iç içe olan tesiste hem üretim yapılacak hem de eğitim verilecek.