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- 01 Oca 2021 - 15:36 G: 01 Oca 2021 - 15:37

Ankara Mamak’ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor

İçişleri Bakanlığınca Covid-19 önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı dönemlerde ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasının üzerine Mamak Belediyesi Gönül Çarşısı ekiplerinden oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, Mamak’ın dört bir yanında "evde kal" çağrısına uyanların yardımına koşuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İçişleri Bakanlığınca Covid-19 önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı dönemlerde ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasının üzerine Mamak Belediyesi Gönül Çarşısı ekiplerinden oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, Mamak’ın dört bir yanında "evde kal" çağrısına uyanların yardımına koşuyor. Ekmekten sucuğa, ilaçtan meyveye vatandaşın her türlü talebini karşılayan ekipler, yürekleri ısıtıyor. Zaman zaman Gönül Çarşısı Ekipleri ile vatandaşlar arasında zaman zaman duygusal diyaloglar yaşanıyor. Korona virüs salgını dolayısıyla tedbirlerin arttırıldığı Mamak’ta Mart Ayı’ndan itibaren 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaş ve kronik hastalığı bulunan 34bin kişiye hizmet ulaştırdı. Gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet veren Mamak Çözüm Merkezi (444 0 149) da, yaşanan süreçte çözümün merkezi oluyor.

Alışverişler Evlere Teslim Ediliyor

Kurumsal yapısı ve güçlü ekibi ile birlikte hizmet veren Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, 444 0 149 numaralı telefonlardan Mamak Belediyesi’ni arayan 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşların temel gıda, ilaç, fatura ödemeleri başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayan ekipler alışveriş sonrası evlere kadar giderek aldıkları ürünleri teslim ediyor. Mamak Belediyesi ekipleri bu ziyaretler esnasında hane sahiplerine alışveriş yaptıkları ürünlerin yanı sıra içerisinde maske ve dezenfektanın bulunduğu hijyen seti de takdim ediyor.

Duygulu anlar yaşanıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan yaşlılar, alışverişlerini yapan Gönül Çarşısı ekiplerine "Sizi yorduğumuz için bizi affedin. Hakkınızı helal edin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin inşallah. Teşekkür ediyoruz" diyerek teşekkür ediyor.

01 Oca 2021 - 15:36 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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