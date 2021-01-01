Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle D-650 kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.
Sakarya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle D-650 kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.
Geyve ilçesi Alifuatpaşa mevkisi Bilecik istikametinde seyreden Mehmet Uçal idaresindeki 54 AEJ 791 plakalı kamyon, refüje çarparak 6 metre yükseklikten karşı şeride devrildi.
Kabinde sıkışan sürücü Uçal, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan kara yolunun her iki istikameti, kamyonun yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.