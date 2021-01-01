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- 01 Oca 2021 - 21:44 G: 01 Oca 2021 - 21:45

MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Ankara Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Beştepe Tesisleri'nde kulüp antrenörü Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalıştığı ifade edildi. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

01 Oca 2021 - 21:44 AA Ankara- Spor

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