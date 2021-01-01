01 Oca 2021 - 21:44 Güncelleme: 01 Oca 2021 - 21:45
MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Ankara Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Beştepe Tesisleri'nde kulüp antrenörü Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalıştığı ifade edildi. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.