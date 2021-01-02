Son Yaz dizisi Funda Eryiğit kaç yaşında? Son Yaz Canan kimdir? Boyu kaç, ne mezunu?

FOX TV ekranlarında 1 Ocak Cuma günü ilk bölümü ile giriş yapan Son Yaz dizisi büyük beğeni topladı. Dizide yer alan karakterler de şimdiden izleyicilerin radarına giderken, dizide Canan rolüne hayat veren Funda Eryiğit kimdir soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit hakkında merak edilenler!

Son Yaz Canan Kimdir?

Son Yaz dizisinde başrolde yer alan Canan karakteri, savcı Selim Kara’nın eşidir. Canan karakterine hayat veren isim ise Funda Eryiğit’tir.

Funda Eryiğit Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Funda Eryiğit 1984 yılında Hollanda’da dünyaya geldi. 36 yaşındaki güzel oyuncu Son Yaz dizisinde savcı Selim Kara’nın eşini canlandırırken, ilk oyunculuk kariyerine 2008 yılında Seyhan karakteri ile yer aldığı Canım Ailem dizisi ile başladı. 166 cm boya sahip güzel oyuncu, dizi ve film oyunculuğu yanında çok sayıda tiyatroda da sahne almıştır.

Funda Eryiğit Ne Mezunu, Evli Mi?

Funda Eryiğit Kadir Has Anadolu Lisesi’ni bitirmenin ardından İstanbul Üniversitesi’ni kazandı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Funda Eryiğit evli değildir.

Funda Eryiğit Hangi Dizilerde Oynadı?

İlk oyunculuk kariyerine 2008 yılında başlayan güzel oyuncu, Son Yaz dizisi öncesinde 2018 yılında Can Kırıkları dizisinde rol almıştı. İşte Funda Eryiğit’in rol aldığı diziler:

Canım Ailem (2008)

İstanbul’un Altınları (2011)

Uçurum (2012)

Eski Hikaye (2013)

Karadayı (2014 – 3. Sezon)

Gecenin Kraliçesi (2016)

Poyraz Karayel (2016 – 3. Sezon)

Mehmed: Bir Cihan Padişahı (2018)

Can Kırıkları (2018)