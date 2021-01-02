Mehmet Ali Erbil Hayranlarını Çok Üzdü! O Paylaşım Felaketi Ortaya Çıkarttı! Meğer Mehmet Ali Erbil…
Yaklaşık 2 yıldır sağlık sorunları ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil yeni yılda paylaşımları ile sevenlerini üzdü. Tedavi süreci devam eden ünlü şovmenin yeni yıla hemşireleri ile girdiğini açıkladığı gönderisi hayranlarını hüzünlü anlar yaşattı. Ünlü şovmen sık sık sağlık sorunları ve tedavi süreci ile gündeme gelmeye devam ediyor.
Televizyon dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil 2018 yılında evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve sonrasında yıllardır sahip olduğu kaçış sendromu hastalığı yeniden nüksetmişti.
Ünlü şovmen 2018 yılından bu yana devam eden sağlık sorunları yüzünden uzun süre yoğun bakımda kalmış, kısa süre önce ise taburcu olmuştu. Fizik tedavisi ve kontrolleri devam eden Erbil’in bakımını evde hemşireleri gerçekleştiriyor. Ünlü şovmen bu sene Yılbaşında da hemşireleri ile beraberdi. Mehmet Ali Erbil’in sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl gönderisi sevenlerini üzdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.