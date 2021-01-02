Mehmet Ali Erbil Hayranlarını Çok Üzdü! O Paylaşım Felaketi Ortaya Çıkarttı! Meğer Mehmet Ali Erbil…

Televizyon dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil 2018 yılında evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve sonrasında yıllardır sahip olduğu kaçış sendromu hastalığı yeniden nüksetmişti.

Ünlü şovmen 2018 yılından bu yana devam eden sağlık sorunları yüzünden uzun süre yoğun bakımda kalmış, kısa süre önce ise taburcu olmuştu. Fizik tedavisi ve kontrolleri devam eden Erbil’in bakımını evde hemşireleri gerçekleştiriyor. Ünlü şovmen bu sene Yılbaşında da hemşireleri ile beraberdi. Mehmet Ali Erbil’in sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl gönderisi sevenlerini üzdü.