Bir Ankara Dizisi Teşkilat ne zaman başlayacak? Teşkilat konusu ne, oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Teşkilat dizisi, oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosu ile dizi severler tarafından şimdiden araştırılmaya başladı. Özgün diziler ile atağa kalkan TRT 1, yeni dizisi Teşkilat ile oldukça iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İzleyiciler ise Teşkilat yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalara şimdiden başladı.

Teşkilat Dizisi Konusu Ne?

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Teşkilat dizisi, milli istihbarat konusunu işleyecek. Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edecek olan dizi, konusunun açıklanması ile birlikte Türk dizi severler tarafından yakın markaja alındı.

Teşkilat Dizisi Oyuncuları Kimler?

Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda oldukça iddialı isimlere yer veren yapımcılar, Türk dizi sektörünün en sevilen isimlerinde karar kılarak iddialı bir proje hazırladıklarını bir kez daha gösterdiler. Yapımcılığını Tims&B Prodüksiyon’un üstlendiği ve yönetmenin Yağız Alp Akaydın ismi olarak açıklandığı dizinin başrolünde Çağlar Ertuğrul yer alıyor. Deniz Baysal ve Ezgi Eyüpoğlu Teşkilat dizisinin kadın başrolleri olarak öne çıkarken; Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık açıklanan oyuncuların bazıları olarak ön plana çıktı.

Teşkilat Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Teşkilat dizisinin Ocak 2021 sezonuna yetişmesi amaçlanmış, kesin tarih paylaşılmamıştı. Dizinin henüz fragmanı yayınlanmazken, tarihi de netlik kazanmadı. Haberlerankara.com sayfalarından dizinin tanıtıcı fragmanının yayınlanması ile birlikte sizleri haberdar edeceğiz.