Kıbrıs: Ada Kışı Dizisi ne zaman başlayacak? Kıbrıs: Ada Kuşu konusu ne, oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs: Ada Kuşu dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve özgün konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezonda da başarılı yapımlara imza atmaya hazırlanan TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Kıbrıs: Ada Kuşu dizisinin oyuncuları, konusu ve yayın tarihi şimdiden merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz Kıbrıs: Ada Kuşu dizisi hakkında merak edilenler!

Kıbrıs: Ada Kışı Dizisi Konusu Ne?

Kıbrıs: Ada Kışı dizisi konusu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dizinin konusu sır gibi saklanırken, konu ile ilgili detaylar açıklandıkça haberlerankara.com sayfalarından son dakika Kıbrıs: Ada Kışı detaylarını takip edebilirsiniz.

Kıbrıs: Ada Kışı Dizisi Oyuncuları Kimlerden Oluşuyor?

Kıbrıs: Ada Kışı oyuncu kadrosunda gerçekleşen her yeni gelişme büyük heyecan uyandırıyor. TMC Film yapımcılığında yayınlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken, senaryosu Başar Başarır ve Emre Özdür isimlerine teslim edildi. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Miray Akay, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve İbrahim Yıldız gibi isimler yer alıyor.

Kıbrıs: Ada Kışı Dizisi Kaç Bölüm Sürecek, Bölümler Kaç Dakika?

Kıbrıs: Adak Kışı dizisinin 60’ar dakikalık bölümlerden oluşacağı konuşuluyor. Dizinin ise 26 bölümden oluşacağı belirtilirken, 26 bölümden sonra uzatılmayacağı ise kulislerden edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Kıbrıs: Ada Kışı Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Kıbrıs: Ada Kışı konusu gibi başlama tarihi de henüz netlik kazanmadı. Ocak ayında dizinin ekranlarda izleyici ile buluşması beklenirken, dizi ile ilgili netleşen her detayı haberlerankara.com sayfalarından takip edebilirsiniz.