Ankaralılar Koronavirüs Bitti Derken Daha Büyük Bir Belayla Karşı Karşıya Kaldılar! Tam 15 Kişide Mutasyonlu Koronavirüs Görüldü! Korkular Artmaya Başladı, Sağlık Bakanı Açıklamalarını Yaptı!

Son zamanlarda vatandaşların en çok tıkladığı haberler arasında yer alan Koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Vatandaşlara sürekli olarak uyarılarda bulunan uzmanlar, maske, mesafe ve hijyen kuralını elden bırakmamaları gerektiğini dile getiriyor. Vatandaşlar ise vaka sayılarının düşmesi için elinden geleni yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de ortaya çıkan, mutasyona uğramış virüs, tüm dünyayı büyük bir tedirginliğin içerisine sürüklemişti. Bunun yanı sıra dün sosyal medya hesabında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonun ülkemizde 15 kişide görüldüğünü belirterek, durumun kontrol altında olduğunu da dile getirdi. Vatandaşlar bu gidişatın nasıl bir seyir izleyeceğini merak etmeye başladı.