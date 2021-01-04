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- 04 Oca 2021 - 11:44 G: 04 Oca 2021 - 11:45

Başkan Yaşar 2021'in ilk toplantısını yaptı

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar:"Yenimahalle halkına verdikleri sözlerin tamamını hayata geçireceklerini sözlerine ekleyen Yaşar Yenimahalle Belediyesinin kaynaklarını verimli kullanmaya devam edersek ve mali disipline uyarsak hiçbir sıkıntı yaşamayacağız." dedi

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar 2021 yılının ilk toplantısını bürokratlarıyla yaptı. 12 yıldır Yenimahalleyi geleceğe taşımak adına çalıştıklarını söyleyen Yaşar Sizler benim mesai arkadaşlarımsınız. Ben 2009daki heyecanımı hiç kaybetmedim. Başarıyı getiren budur. Siz de heyecanınızı asla kaybetmeyin dedi.

TASARRUFTAN ÖDÜN YOK

2020 yılında belediyelerin gelirlerinin düştüğüne buna rağmen covit 19 salgını nedeniyle belediyelere ağır yük bindiğine dikkat çeken Yaşar Vatandaşımız ekonomik olarak dar boğazda. Önünü göremeyen yatırım yapmıyor vatandaşlarımız emlak vergilerini bile öderken güçlük çekiyor. Gelirlerimiz düştü ancak giderlerimiz arttı. Ancak ne hizmet kalitesinden ne de kadın erkek çocuk ve gençlerimize yönelik proje ve hizmetlerimizden ödün vermeyeceğiz. Tasarruf tedbirlerimizden ödün vermeyeceğiz kılı kırk yararak işlerimizi yapacağız. Yenimahalle halkının vergileri bize emanet. Emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz diye konuştu.

GÜVENI BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Yenimahalle halkına verdikleri sözlerin tamamını hayata geçireceklerini sözlerine ekleyen Yaşar Yenimahalle Belediyesinin kaynaklarını verimli kullanmaya devam edersek ve mali disipline uyarsak hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Yenimahalle Belediyesi sözüne güvenilir borçlarını zamanında ödeyen işçisinin emekçisinin hakkını zamanında ödeyen güçlü bir belediyedir. Yenimahalle halkı bize güvendi biz de bu güveni boşa çıkarmayacağız ve herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent yaratma vaadimizi gerçekleştireceğiz dedi.

04 Oca 2021 - 11:44 - Belediyeler

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