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- 04 Oca 2021 - 16:49 G: 04 Oca 2021 - 17:00

Esra Erol'da Akıl Almayan Olay! Başkasından Hamile Kaldı, %70 Engelli Kocasını Terk Etti, Çocuğunu Alıp Kaçtı! Aile Perişan Halde Kaldı, Bir Yuva Daha Dağıldı!

ATV ekranlarının en başarılı programları arasında yer alan Esra Erol, bugüne kadar birçok olayı çözerek, tüm dikkatleri üzerine çekti. Esra Erol programının yeni bölümlerinin yayınlanmasıyla beraber yeni olayların gündeme gelmesi, herkesi büyük bir şokun içerisine sürüklüyor. Bununla beraber Esra Erol’da ortaya çıkan olay, akıllara durgunluk verdi. Ayhan Yılmaz’ın gelini, torununu da alarak sırra kadem bastı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol’un programına katılan Ayhan Hanım, oğlunun eşinin bulunması için talepte bulundu. Oğlu Hürol’un %70 zihinsel engelli olduğunu belirten Ayhan Hanım, oğlunu temsilen ve vasisi olarak Esra Erol’a katıldı. Gelini Mina Askerova’nın 7 Temmuz 2020’de torunu Selin Yılmaz’ı da alarak ortadan kaybolduğunu dile getiren Ayhan Hanım, torununu görmek istediğini ve hangi şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini merak ettiğini belirtti.

Oğlunu evlendirmek isteyen Ayhan Hanım, 24 Ekim 2015 tarihinde oğlu Hürol ve Azerbaycanlı olan Mina Askerova’nın düğününü yaptı. Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden programa katılan Ayhan Yılmaz, oğlu Hürol’un eşi Mina Askerova’nın 3,5 yaşında ki kızını Selin Yılmaz’ı da alarak 7 Temmuz’da ortadan kaybolduğunu dile getirdi. Ayhan Yılmaz, “Mina çıksın ortaya. Torunum hangi şartlar altında yaşıyor bilmiyorum. Boşanmak istiyorsa gelsin boşansın.” sözlerini dile getirdi.

04 Oca 2021 - 16:49 Ankara- Yaşam

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