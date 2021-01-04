Esra Erol'da Akıl Almayan Olay! Başkasından Hamile Kaldı, %70 Engelli Kocasını Terk Etti, Çocuğunu Alıp Kaçtı! Aile Perişan Halde Kaldı, Bir Yuva Daha Dağıldı!

Esra Erol’un programına katılan Ayhan Hanım, oğlunun eşinin bulunması için talepte bulundu. Oğlu Hürol’un %70 zihinsel engelli olduğunu belirten Ayhan Hanım, oğlunu temsilen ve vasisi olarak Esra Erol’a katıldı. Gelini Mina Askerova’nın 7 Temmuz 2020’de torunu Selin Yılmaz’ı da alarak ortadan kaybolduğunu dile getiren Ayhan Hanım, torununu görmek istediğini ve hangi şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini merak ettiğini belirtti.

Oğlunu evlendirmek isteyen Ayhan Hanım, 24 Ekim 2015 tarihinde oğlu Hürol ve Azerbaycanlı olan Mina Askerova’nın düğününü yaptı. Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden programa katılan Ayhan Yılmaz, oğlu Hürol’un eşi Mina Askerova’nın 3,5 yaşında ki kızını Selin Yılmaz’ı da alarak 7 Temmuz’da ortadan kaybolduğunu dile getirdi. Ayhan Yılmaz, “Mina çıksın ortaya. Torunum hangi şartlar altında yaşıyor bilmiyorum. Boşanmak istiyorsa gelsin boşansın.” sözlerini dile getirdi.