Mamaklılara karantina sürprizi
Mamakta karantina günleri eğlenceyle renkleniyor. Mamak Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonlarını evde geçiren ilçe sakinleri için güzel bir sürpriz hazırladı.
Evde kalanlar için kültür şöleni
Mamakta karantina günleri eğlenceyle renkleniyor. Mamak Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonlarını evde geçiren ilçe sakinleri için güzel bir sürpriz hazırladı. Mamak Belediyesi Halk Oyunları ekipleri her hafta sonu bir mahallede farklı yörelerin halkoyunları gösterileri ile coşkuyu Mamaklının ayağına getiriyor.
Mamaklılara moral oluyor
Mamak Belediyesi vatandaşların evde kalarak da eğlenebilmeleri için çeşitli etkinlik ve organizasyonlar düzenliyor. Belediye her hafta sonu farklı bir mahallede halk oyunları ekibini sokak sokak gezdirerek sanatlarını sergilemelerine olanak tanıyor. Koronavırüs sebebiyle kültür ve sanat faaliyetlerini genelde online olarak gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarında mahallelerde vatandaşlara moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Gösterilerin koronavırüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiğinin altını çizen köse başta mamağımızın güzellikleri olmak üzere ülkemizin tüm güzelliklerini tüm renklerini yaşatmaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özümüzü kaybetmeden milli değerlerimizi inşallah geleceğe taşıyacağız dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.