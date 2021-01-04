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- 04 Oca 2021 - 18:24 G: 04 Oca 2021 - 18:25

Mamaklılara karantina sürprizi

Mamakta karantina günleri eğlenceyle renkleniyor. Mamak Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonlarını evde geçiren ilçe sakinleri için güzel bir sürpriz hazırladı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Evde kalanlar için kültür şöleni

Mamakta karantina günleri eğlenceyle renkleniyor. Mamak Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonlarını evde geçiren ilçe sakinleri için güzel bir sürpriz hazırladı. Mamak Belediyesi Halk Oyunları ekipleri her hafta sonu bir mahallede farklı yörelerin halkoyunları gösterileri ile coşkuyu Mamaklının ayağına getiriyor.

Mamaklılara moral oluyor

Mamak Belediyesi vatandaşların evde kalarak da eğlenebilmeleri için çeşitli etkinlik ve organizasyonlar düzenliyor. Belediye her hafta sonu farklı bir mahallede halk oyunları ekibini sokak sokak gezdirerek sanatlarını sergilemelerine olanak tanıyor. Koronavırüs sebebiyle kültür ve sanat faaliyetlerini genelde online olarak gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarında mahallelerde vatandaşlara moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Gösterilerin koronavırüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiğinin altını çizen köse başta mamağımızın güzellikleri olmak üzere ülkemizin tüm güzelliklerini tüm renklerini yaşatmaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özümüzü kaybetmeden milli değerlerimizi inşallah geleceğe taşıyacağız dedi.

04 Oca 2021 - 18:24 Ankara- Gündem

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