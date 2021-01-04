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04 Oca 2021 - 20:11

Risk haritası kırmızı olan Ankara'da kısıtlamalar sonrası yeşil bölgeler arttı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kapsamında yeni gelişmeler boy göstermeye başladı. Bununla beraber vaka sayılarının en aza düşürülmesi için yeni tedbir ve kısıtlamalar alınmıştı. Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar vaka sayılarında son durumun ne olduğunu merak etmeye başladı. Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesi ise vatandaşların rahat bir nefes almasına neden oldu.