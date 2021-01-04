Risk haritası kırmızı olan Ankara'da kısıtlamalar sonrası yeşil bölgeler arttı!
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kapsamında yeni gelişmeler boy göstermeye başladı. Bununla beraber vaka sayılarının en aza düşürülmesi için yeni tedbir ve kısıtlamalar alınmıştı. Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar vaka sayılarında son durumun ne olduğunu merak etmeye başladı. Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesi ise vatandaşların rahat bir nefes almasına neden oldu.
Ankara ilinin Koronavirüs haritasında meydana gelen renk değişimi, vatandaşlara adeta sevinç çığlıkları attırdı. Geçtiğimiz dönemlerde en çok vaka sayılarının görüldüğü illerden birisi olan Ankara’da durumun iyiye gitmesi, herkesi büyük bir mutluluğun içerisine sürükledi.
Vaka sayılarının düşmesi hedeflenerek alınan tedbir ve kısıtlamalar, zamanla olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu durum vatandaşların tedirgin olmalarının önüne geçti.
Türkiye’de Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler, vaka sayılarında düşüşün yaşanmasına olanak sağladı. Ankara ilinde “Hayat Eve Sığar” uygulamasında Koronavirüs vaka yoğunluk haritasına bakıldığında, son bir ay içerisinde alınan tedbirler kapsamında renklerin kırmızıdan yeşile döndüğü görüldü. Bu durumun gündeme gelmesiyle beraber vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Uzmanlar ise açıklamalarda bulunarak vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini dile getirdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.