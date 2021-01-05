Ahlatlıbel Atatürk parkı yenileniyor
Ankaranın en önemli rekreasyon alanlarından olan Ahlatlıbel Atatürk Parkı tepeden tırnağa yenileniyor. Giriş kapısı ve otopark alanı tamamen yenilenen parkta tuvalet alanları da genişletilerek yeniden inşa edildi.
Çankaya Belediyesi Ankaranın en büyük parklarından Ahlatlıbel Atatürk Parkını bakıma aldı. Vatandaşların parka giriş çıkışlarını kolaylaştırmak için yapılan yenileme çalışması kapsamında otopark ve tuvaletler de baştan sona yenilendi.
Ankaranın en önemli rekreasyon alanlarından olan Ahlatlıbel Atatürk Parkı tepeden tırnağa yenileniyor. Giriş kapısı ve otopark alanı tamamen yenilenen parkta tuvalet alanları da genişletilerek yeniden inşa edildi. Çevre duvarlarının ve yeşil alan düzenlenmesinin tamamlandığı park pandemi kısıtlamaları sonrası Çankayalılarla buluşmaya hazırlanıyor.
Yenileme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankayada yeni eserler inşa ederken bir yandan da parklarımızda yenileme çalışması yapıyoruz dedi. Ahlatlıbel Atatürk Parkının fiziki şartlarını iyileştirmek için çalışma başlattıklarını belirten Taşdelen Başkentimizin en önemli yeşil alanlarından biri olan Ahlatlıbel Atatürk Pakımızı yeniliyoruz. Yeni çevre düzenlenmesi ve otopark alanlarıyla Çankayalılara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışıyoruz. Parkımızın giriş kapısı ve çevre duvarları yeniden yapılıyor. Tuvalet alanlarının sayısı da ihtiyaçlar ve pandemi koşulları göz önünde bulundurularak arttırıldı. Yeşil alanlarıyla Ankaranın nefes alınacak en önemli merkezi pandemi kısıtlamalarının bitmesiyle birlikte yeniden Çankayalılarla buluşacak diye konuştu.
05 Oca 2021 - 12:41 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.