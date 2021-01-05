Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tarım Turizmi Hareketini Başlattı…

Ankara Gölbaşı Belediyesi üretken belediyecilik anlayışıyla Gölbaşını Cumhuriyetimizin 100. Yılına hazırlama vizyonunu adım adım hayata geçirmeye devam ediyor. İlçenin potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ilçede tarım turizminin gelişmesi için Gölbaşı Kent Çiftliği Projesinin ardından büyük bir adım daha attı.

GÖLBAŞININ TOPRAKLARI DEĞERİNE DEĞER KATIYOR ÇİFTÇİ KAZANIYOR

Gölbaşı Belediyesi üretken belediyecilik anlayışıyla Gölbaşını Cumhuriyetimizin 100. Yılına hazırlama vizyonunu adım adım hayata geçirmeye devam ediyor. İlçenin potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ilçede tarım turizminin gelişmesi için Gölbaşı Kent Çiftliği Projesinin ardından büyük bir adım daha attı.

Gölbaşında sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yenilikçi süreçlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması için ilçede yeni bir proje hayata geçti. Gölbaşı Tarım Turizmi Yol Haritasının Oluşturulması projesi kapsamında Gölbaşının tarım turizmi yol haritasının belirlenmesi için Gölbaşı Belediyesi yetkilileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri STKlar mahalle muhtarları ve basın mensuplarının katılımıyla online eğitim çalışmaları yapılırken projenin kapanış toplantısı da yapıldı. Proje hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşı Tarım Turizmi Yol Haritasının Oluşturulması projesini başlattık. Bu sayede Gölbaşımızın tarım kenti olması yolunda da büyük bir adım atmış olduk. Projenin şimdiden çiftçimize ilçemize ve Ankaramıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz dedi.

ÜRETICI İÇIN ÖNEMLI BIR GELIR KAYNAĞI OLACAK

Gölbaşının turizm kenti olduğuna dikkat çeken Başkanı Ramazan Şimşek turizmin yanında ilçenin oldukça verimli topraklara da sahip olduğunu söyleyerek Bu verimli tarım topraklarının değerlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyoruz. Gölbaşı Kent Çiftliği Projemizin ardından ilçemizde Tarım Turizmi yapılması için de bu projeyi Ankara Kalkınma Ajansı ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte harekete geçirdik. Hem verimli topraklarımızın değerlendirilmesi hem de tarım turizminin başlaması ile bu projeler üretici için önemli bir gelir kaynağı olacak diye konuştu.

Başkan Şimşek projenin faaliyete geçmesinde katkısı bulunan Ankara Kalkınma Ajansı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici ile ekibine projenin koordinatörü Sultan Gündüzün yanı sıra eğitime katılanlara teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

GÖLBAŞININ TARIM TURIZM HARITASINDA İLK ADIM

Proje ile birlikte Gölbaşının Tarım Turizmi Yol Haritasını oluşturma yolunda ilk adım da atılmış oldu. Proje Koordinatörü Sultan Gündüz proje ile birlikte Gölbaşının sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı planladıklarını söyleyerek Projemizle katılımcı bir anlayışla Gölbaşının güçlü tarım turizmi potansiyelini harekete geçirilmesinde faaliyet alanlarımızı belirledik. Faaliyetlerin birbiriyle bağlantılandırılması ve sinerji oluşturması için gereken çalışmaları tamamladık. Özellikle tarımın ekonomideki payının ağırlıklı olduğu kırsal mahallelerde tarımsal üretim çeşitlendirilecek ve tarıma dayalı sanayi geliştirilecek. Kırsal alanlarda alternatif gelir ve istihdam alanları belirlenecek ve desteklenecek. Hassas ekolojik bölgeler korunacak doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı teşvik edilecektir.

Kapanış toplantısında Gölbaşı Tarım Turizmi Yol Haritası projesine eğitim çalışmalarına katılan ve projeye destek olan katılımcılara sertifikaları Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından verildi.