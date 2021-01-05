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- 05 Oca 2021 - 17:23 G: 05 Oca 2021 - 17:28

Yatırım Yapacaklara Önemli Uyarı! Dengeler Alt Üst Oldu! 1 Bitcoin Artık 34 Bin Dolar!

Covid-19 salgın sürecinin devam ettiği bugünler hızlanan dijitalleşme çalışmaları, kripto para piyasasını da olumlu açıdan etkiliyor. Lider kripto para birimi Bitcoin’de bu olumlu gelişmelerin merkezinde yer alıyor. Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında %200’den fazla değer kazanan Bitcoin geçtiğimiz günlerde 34 bin dolar seviyesini aşmayı başardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

2020 yılının aralık ayından beri rekor üzerine rekor kıran Bitcoin, 34 bin dolar seviyesini de aşarak tarihi rekoruna imza attı. Bitcoin’in inanılmaz yükselişinin devam ettiği bugünlerde yeni fiyat hedeflerinin ne olduğunun yanı sıra Bitcoin’in geçmişi ve yukarı yönlü ivmesinin nedenleri de merak konusu oluyor.

Kripto para piyasasının en çok konuşulan varlıklarından biri olan Bitcoin’in piyasa hacmini vefiyatını yükselmeye devam ettiği bugünlerde yeni hedefleri analistler tarafından değerlendiriliyor. Bununla beraber yatırım için yeni alternatif arayan ya da Bitcoin satın almayı düşünenler ise kripto paranın nasıl bu kadar yükseldiğini merak ediyor.

05 Oca 2021 - 17:23 Ankara- Ekonomi

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