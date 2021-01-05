Yatırım Yapacaklara Önemli Uyarı! Dengeler Alt Üst Oldu! 1 Bitcoin Artık 34 Bin Dolar!

2020 yılının aralık ayından beri rekor üzerine rekor kıran Bitcoin, 34 bin dolar seviyesini de aşarak tarihi rekoruna imza attı. Bitcoin’in inanılmaz yükselişinin devam ettiği bugünlerde yeni fiyat hedeflerinin ne olduğunun yanı sıra Bitcoin’in geçmişi ve yukarı yönlü ivmesinin nedenleri de merak konusu oluyor.

Kripto para piyasasının en çok konuşulan varlıklarından biri olan Bitcoin’in piyasa hacmini vefiyatını yükselmeye devam ettiği bugünlerde yeni hedefleri analistler tarafından değerlendiriliyor. Bununla beraber yatırım için yeni alternatif arayan ya da Bitcoin satın almayı düşünenler ise kripto paranın nasıl bu kadar yükseldiğini merak ediyor.