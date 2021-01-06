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- 06 Oca 2021 - 09:29 G: 06 Oca 2021 - 10:12

ASKİ Ankara su kesintileri: 6 Ocak 2021 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara’da 6 Ocak günü yaşanacak planlı su kesintileri vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Başkentli vatandaşlar Ankara’da bugün hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacağını ve suların geleceği saatleri merak ediyor. Ankara’da yaşanacak su kesintileri ile ilgili duyuruların nereden yayınlandığı da merak konusu oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tüm Ankara Halkının Dikkatine! Ankara’nın O Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacak! Saatlerce Gelmeyebilir!

Ankara’da kış aylarının gelmesi ve hava olaylarının başlaması ile plansız su kesintileri daha sık yaşanmaya başladı. Sus sistemlerinde yaşanan arızaları çözmek için çalışmalar yapan ASKİ, bakım ve onarım çalışmaları esnasında planlı su kesintileri gerçekleştiriyor. Planlı su kesintilerinin hangi mahallelerde etkili olacağı ve hangi saatler arasında yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Başkentli vatandaşlar kendi ikamet ettikleri bölgede kesinti yaşanıp yaşanmayacağını araştırmaya devam ediyor.

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Arıza Tarihi: 6.01. 2021 09:05:00
Tamir Tarihi: 6.01.2021 13:30:00
Detay: Cumhuriyet mahallesi Mithatpaşa caddesi No:12 önünde ani oluşan Ø200'lük font temiz su borusu arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi, Sağlık Mahallesi, Fidanlık Mahallesi, Korkut reis Mahallesi ve civarı

Arıza Tarihi: 7.01.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 7.01.2021 17:00:00
Detay: Başkanlığımız, Etimesgut Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğünce işletmesi yapılan Etiler Mahallesi DMA bölgesinde izole alan çalışmayla kayıp ve kaçakların optimum seviyeye indirgenmesi, su kayıplarının ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. planlanan çalışmanın yapılabilmesi için Etiler Mahallesi bölgesinde planlı su kesintisi yapılması uygun görülmüştür. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi

ASKİ 6 Ocak Ankara’nın Hangi Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacak?

Ankara’da kış aylarının gelmesi ile artan plansız su kesintilerine engel olmak isteyen ASKİ, bakım ve onarım çalışmaları esnasında planlı su kesintileri gerçekleştiriyor. Kış aylarının gelmesi ile iyileştirme çalışmalarının arttığını bilen başkentli vatandaşlar bugün hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacağını merak ediyor.

06 Oca 2021 - 09:29 Ankara- Yaşam

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