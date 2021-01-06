Ankara Keçiören Kreş Adası uzman kadrosuyla çok yakında hizmette

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerin sayısını artırdıklarını kaydederek, 200 öğrenci kapasiteli yeni ‘Kreş Adası’nı önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını duyurdu.

Altınok, “Kreş Adası’nda görev yapacak uzman öğretmenlerimize hizmet içi eğitimler vermeye başladık. Aynı zamanda çocuk psikologlarımızın da görev yapacağı kreşimizin fiziki koşullarını daha konforlu hale getirdik. Burada eğitim alacak olan minik yavrularımızın geleceğini en iyi şekilde inşa edeceğiz.” dedi.



Göreve gelirken ‘kreş sayılarını artırma’ sözü verdiklerini de hatırlatan Altınok, “Mevcut kreşlerimizi yeniden düzenledik. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek için onların eğitim alacakları alanların kapasitesini artırıyoruz. Geleceğimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“KREŞLERİMİZİ YENİDEN DÜZENLEDİK”

Keçiören Belediyesi olarak eğitime destek projesi kapsamında ilçedeki kreşlerin sayısını artırmaya devam edeceklerini de kaydeden Altınok, şunları aktardı:

“Çocuklarımızı, çiçek ve meleklerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için temel eğitim oldukça önemli. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik.”