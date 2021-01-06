Sadakatsiz 13. bölüm bugün var mı? 6 Ocak Sadakatsiz bu hafta var mı?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı Sadakatsiz dizisi, Çarşamba akşamları izleyiciyi Kanal D ekranlarında toplamayı başardı. Yayınlanan 12 bölümde izleyicinin kısa sürede beğenisini kazanan fenomen dizi, yayınlanacak olan 13. bölümü ile hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı. Dizinin yeni bölümü için geri sayım yapılırken, hayranlarını üzecek kötü haber geldi. Dizinin yeni bölümünün bugün yayınlanmayacağını öğrenen dizi hayranları, neden yeni bölümün yayınlanmayacağı sorusuna yanıt arıyor.

Sadakatsiz Dizisi Yeni Bölümü 6 Ocak’ta Yayınlanacak Mı?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, bu akşam ekranlara gelmeyecek. Kanal D yayın akışında bugün dizinin tekrarının ekranlarda yerini alacağı kaydedildi.

Sadakatsiz Dizisi Bu Hafta Neden Yok?

Dizinin bu hafta tekrar bölümünün ekrana geleceğinin görülmesi kafalarda karışıklık yaşatırken, dizinin yeni bölümünün yayınlanmama sebebinin yılbaşı sebebi ile olduğu ifade edildi. Bu hafta Sadakatsiz dizisi yılbaşı tatili sebebi ile yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Sadakatsiz Dizisi 13. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisinin 6 Ocak Çarşamba günü tekrar bölümü ile Kanal D ekranlarında yer alacak olması, dizi hayranlarının merakla beklediği 13. bölümün ne zaman yayınlanacağı sorusunu akıllara getirdi. Bu hafta yılbaşı tatili sebebi ile yayınlanmayan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, 13 Ocak Çarşamba günü aynı saatinde Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak