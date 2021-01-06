Başkent’te ekmek teknesi simit camekanlarına yoğun ilgi

BAŞKENTTE EKMEK TEKNESİ SİMİT CAMEKANLARINA YOĞUN İLGİ

Ankara Büyükşehır Belediyesi engelli dostu kent projelerine ara vermeden devam ediyor. engelli vatandaşları sosyal yaşamdan koparmamak ve ekonomik yönden destek olmak amacıyla 150 simit camekanı 12 ocakta noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle engelli vatandaşlara teslim edilecek. Ankara zabıtası koordinasyonunda 8 ocaka kadar devam edecek başvurulara engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte yaşayan vatandaşların zor gününde yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal sorumluluk biliciyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşları sosyal hayatın içine dahil etmek ve ekonomik yönden destek olmak için bu yıl 150 simit camekanı vererek ekmek teknesi kazandıracak.

ENGELLİ DOSTU BİR BÜYÜKŞEHİR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında engelli vatandaşlar simit camekanları için yoğun ilgi gösteriyor.

Bugüne kadar 470 kişinin başvurduğu simit camekanları için engelli vatandaşlar 8 Ocak 2021 saat 16.00a kadar gerekli evraklarla birlikte Altınpark ANFAya gelerek başvuruda bulunabilecek.

Engelli dostu projelere imza atmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi 12 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00da noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi ile 150 simit camekanını engelli vatandaşlara teslim edecek.

ORTAK AKILLA ENGELLER AŞILIYOR

Şeffaflık ilkesi gereği ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişi ile simit camekanlarına kavuşacak olan engelli vatandaşlar simit camekanlarını sadece kendisi ya da engel durumuna göre birinci derece yakını işletebilecek.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve engelsiz bir Ankara inşa etmek için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç şöyle konuştu:

Engelli vatandaşlarımız için engelsiz bir Ankara yolunda adım atarak bu projeyi sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Engelli vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlamaktan ve ticari hayata entegre etmekten başka bır düşüncemız yok. Bu konu geçmişte çok fazla istismar edilmış. Bunu önleyecek tedbirler aldık. Simit camekanı engelli vatandaşın kendisi veya birinci derece yakını tarafından işletilebilecek. Tamamen zabıta gözetiminde onları çeşitli çıkar gruplarından koruyarak hijyen temizlik ve düzen konusunda da her türlü tedbiri alacağız. Projenın amacına ulaşması için bütün gayretimizi göstereceğız. Ankaralıları da engelli simit camekanına sahıp vatandaşlarımızdan simit almaya ve engelli vatandaşlarımıza katkıda bulunmaya davet edıyoruz.

Toplumun her kesiminin fikrini alan ve ortak akıl ilkesiyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi simit camekanlarına başvuru alım işlemlerini Engelliler Konfederasyonu Simitçiler Odası ve Ankara Halk Ekmek iş birliği içerisinde gerçekleştiriyor.

Simit camekanları başvuru komisyonunda görev alan Türkiye Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Keçeci Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti için şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu projeye dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Biz de ilk defa katılıyoruz. Belediye başkanımız sayın Mansur Yavaşın seçim döneminde söylediği ve ondan sonra diğer politikalarında da etkili olan Ankara da yapılacak olan toplantılarda sivil toplum kuruluşlarının fikrine danışacağız sözünün ardından zabıta daire başkanımız bizi de davet ettı. Buraya gelen vatandaşlar bizlere olumlu tepkiler veriyorlar. Engelli bireyler iş konusunda çok sıkıntı yaşıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Engellilerin her alanda kendilerini var edebilmesı çok önemlı.

SİMİT CAMEKANLARI CAN SİMİDİ OLACAK

Engellilerin istihdamına katkı sağlamak için verilecek olan 150 adet simit camekanı engelli vatandaşlara ve ailelerine can simidi olacak.

Evlerine gelir sağlamanın umuduyla başvuru yapan engelli vatandaşlar ve aileleri ise çok heyecanlı:

-Ali Demir: Engelli bir evladım var onun adına başvuruyorum. Pandemi döneminde bizim için Çok büyük bır fırsat oldu. Büyükşehır beledıyesınden allah razı olsun onların sayesınde çocuğumuz ve bizim için bir ekmek kapısı olacak.

-Aşin Bayraktar:"Bedensel güç istemeyen bir iş olmadığı için çok memnunum. Bizlere inşallah ekmek kapısı olacak. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederım".

-Necla Abay:"İnşallah bize bir umut kapısı ekmek kapısı olacak. Çocuklarımı sevindirmek için başvurdum. Evime huzur getirmesini diliyorum. İnşallah herkese böyle bir şey nasip olur".

-Yaprak gamsız:"Büyükşehir belediyemizin bize çalışma imkanı sunmasından dolayı çok mutluyum. Eve bağlı kalmak güzel bir şey değıl. Bu işi alırsam benim için çok iyi olacak. Uğur ve şans getirmesini diliyorum".