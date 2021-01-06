2021 Üç Aylar Ne Zaman Recep, Şaban ve Ramazan Ayları Ne Zaman Başlıyor?
İslam dininin en önemli ayları olan 3 ayların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2021 yılının başlaması ile beraber Müslümanlar 3 ayların ne zaman başlayacağını ve 3 ayların içinde yer alan kandillerin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. 2021 yılında 3 ayların ne zaman başlayacağı Müslümanlar tarafından merak edilmeye devam ediyor.
İslam dininde Allah’ın peygamberin ve ümmetin ayları olarak bilinen 3 ayların ne zaman başlayacağı ve 2021 yılında kandil günlerinin hangi tarihlere denk geleceği Diyanet İşleri başkanlığı tarafından açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılında Üç Ayların Ne Zaman Başladığını Açıkladı
Müslüman toplumlar için önemli aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ne zaman başladığı merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi tüm dünyada Miladi takvim kullanılıyor. Bununla beraber Müslümanlar için geçerli olan dini takvim Hicri takvimdir. İslam dininde önemli olan ibadetlerin yapıldığı aylar ve kandiller hicri takvime göre belli oluyor. İslam dininin önemli ayları olan ve 3 aylar olarak bilinen Recep, Ramazan ve Şaban aylarının ne zaman başladığı ise vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.