2021 Üç Aylar Ne Zaman Recep, Şaban ve Ramazan Ayları Ne Zaman Başlıyor?

İslam dininde Allah’ın peygamberin ve ümmetin ayları olarak bilinen 3 ayların ne zaman başlayacağı ve 2021 yılında kandil günlerinin hangi tarihlere denk geleceği Diyanet İşleri başkanlığı tarafından açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılında Üç Ayların Ne Zaman Başladığını Açıkladı



Müslüman toplumlar için önemli aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ne zaman başladığı merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi tüm dünyada Miladi takvim kullanılıyor. Bununla beraber Müslümanlar için geçerli olan dini takvim Hicri takvimdir. İslam dininde önemli olan ibadetlerin yapıldığı aylar ve kandiller hicri takvime göre belli oluyor. İslam dininin önemli ayları olan ve 3 aylar olarak bilinen Recep, Ramazan ve Şaban aylarının ne zaman başladığı ise vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

