Survivor 2021 Saat Kaçta Başlıyor? Survivor 2021 Hangi Günler Yayınlanacak?

Tanıtım filmleri ile dikkatleri üzerine çeken Survivor 2021’in ünlüler ve gönüllüler kadroları ve ilk yayın günü merak konusu olmaya devam ediyor. Programla ilgili ayrıntılar haberimizde.

Survivor 2021 Ünlüler Kadrosunda Kimler Var?



Acun Ilıcalı’nın fenomen programı Survivor’ın yeni sezon tanıtım fragmanlarının ekrana gelmesinin ardından ünlüler takımında yarışacak isimlerde belli oldu. Aylardır sosyal medya tartışmalarının gündeminde yer alan Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı. Ünlü isimlerle dolu kadro şimdiden yarışmaya olan merakı arttırdı.

