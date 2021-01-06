Survivor 2021 Hangi Günler Var? Survivor Yayın Günleri Ve Saatleri…
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor programının yeni sezonu 9 Ocak 2021 cumartesi günü ekrana gelmeye başlıyor. Uzun zamandır beklenen yeni sezonunun tanıtım filmlerinin yayınlanması ve ekrana geleceği günün açıklanmasının ardından, yarışmasının bu sene hangi günler ekrana geleceği merak konusu oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan yeni sezon tanıtım filmlerinin ardından Survivor programının yeni sezonu ile ilgili birçok konu gündeme gelmeye başladı. Survivor 2021 sezonu ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi ise programın haftada kaç gün ve hangi günlerde yayınlanacağı olmaya devam ediyor. Önceki sezonlarda haftanın 5 günü ekrana gelen Survivor programının bu sezon hangi gün ve saatler ekrana geleceği araştırma konusu olmaya devam ediyor.
Survivor Yarışması Bu Sezon Hangi Günler Ekrana Gelecek?
Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor yeni sezonda da haftanın 5 günü ekrana gelmesi bekleniyor. TV8 ekranlarında geçtiğimiz günlerde final yapan MasterChef Türkiye programından boşalan 5 günde Survivor 2021 sezonunun yayınlanması bekleniyor. Bu hafta cumartesi günü, 9 Ocakta ilk bölümü ile ekrana gelecek yeni sezonunun her hafta pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekrana gelmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.