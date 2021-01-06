Mesut Özil'in Eşi Amine Gülşe Nereli? Amine Gülşe Kimdir, Kaç Yaşında?
İngiltere’de futbol hayatına devam ettiği bilinen Mesut Özdil son günlerde transfer haberleri ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe’ye transfer olacağına yönelik iddialarla gündeme gelen Mesut Özdil konu ile ilgili açıklama yapmazken, ünlü futbolcunun eşi Amine Gülşe merak konusu oldu.
Mesut Özdil ile 2019 yılında evlenen ve ilk bebekleri olduğu dönemde de gündemde uzun süre yer alan Amine Gülşe birçok kişi tarafından merak edilen bir isim oluyor. Amine Gülşe kimdir sorusu son günlerde en çok araştırılan konu oldu.
Amine Gülşe Kimdir?
Mesut Özdil ile evlendiği dönemden bu yana merak edilen isimlerden biri olan manken ve oyuncu Amine Gülşe, son günlerde Mesut Özdil’in transfer haberleri ile yeniden gündeme geldi. İngiltere’de futbol yaşamını devam ettirdiği bilinen Mesut Özdil ile evli olan Amine Gülşe’in yaşı, eğitimi ve hayatı gibi ayrıntılar hem kendi hayranları hem de futbolseverler tarafından merak edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.