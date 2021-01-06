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- 06 Oca 2021 - 17:52 G: 06 Oca 2021 - 17:58

Mesut Özil'in Eşi Amine Gülşe Nereli? Amine Gülşe Kimdir, Kaç Yaşında?

İngiltere’de futbol hayatına devam ettiği bilinen Mesut Özdil son günlerde transfer haberleri ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe’ye transfer olacağına yönelik iddialarla gündeme gelen Mesut Özdil konu ile ilgili açıklama yapmazken, ünlü futbolcunun eşi Amine Gülşe merak konusu oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Mesut Özdil ile 2019 yılında evlenen ve ilk bebekleri olduğu dönemde de gündemde uzun süre yer alan Amine Gülşe birçok kişi tarafından merak edilen bir isim oluyor. Amine Gülşe kimdir sorusu son günlerde en çok araştırılan konu oldu.

Amine Gülşe Kimdir?

Mesut Özdil ile evlendiği dönemden bu yana merak edilen isimlerden biri olan manken ve oyuncu Amine Gülşe, son günlerde Mesut Özdil’in transfer haberleri ile yeniden gündeme geldi. İngiltere’de futbol yaşamını devam ettirdiği bilinen Mesut Özdil ile evli olan Amine Gülşe’in yaşı, eğitimi ve hayatı gibi ayrıntılar hem kendi hayranları hem de futbolseverler tarafından merak edildi.

06 Oca 2021 - 17:52 Ankara- Biyografi

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