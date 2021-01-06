Mesut Özil'in Eşi Amine Gülşe Nereli? Amine Gülşe Kimdir, Kaç Yaşında?

Mesut Özdil ile 2019 yılında evlenen ve ilk bebekleri olduğu dönemde de gündemde uzun süre yer alan Amine Gülşe birçok kişi tarafından merak edilen bir isim oluyor. Amine Gülşe kimdir sorusu son günlerde en çok araştırılan konu oldu.

Amine Gülşe Kimdir?



Mesut Özdil ile evlendiği dönemden bu yana merak edilen isimlerden biri olan manken ve oyuncu Amine Gülşe, son günlerde Mesut Özdil’in transfer haberleri ile yeniden gündeme geldi. İngiltere’de futbol yaşamını devam ettirdiği bilinen Mesut Özdil ile evli olan Amine Gülşe’in yaşı, eğitimi ve hayatı gibi ayrıntılar hem kendi hayranları hem de futbolseverler tarafından merak edildi.

