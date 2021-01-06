İtfaiye Neden Kırmızıdır? İtfaiye Arabalarının Kırmızı Olmasının Nedeni Nedir?
Tüm dünyada kırmızı renkte olması ile bilinen ve dikkat çeken itfaiye araçlarının neden kırmızı olduğu merak konusu oldu. Birçok ülkede kırmızı renkte olan ve hatta bu şekilde tanımlanan itfaiye araçlarının kırmızı renk olmasının sebebi vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Kırmızı renk ile dikkat çeken itfaiye araçlarının neden kırmızı oldukları haberimizde…
Dünyanın birçok yerinde parlak kırmızı renginde olan itfaiye araçlarının neden bu renk olduğu merak konusu oldu. İtfaiye araçlarının büyük bir kısmının kırmızı olması vatandaşlarda merak uyandırıyor.
İtfaiye Araçlarının Kırmızı Olmasının Nedeni Nedir?
Dünyada birçok ülkede rengi kırmızı olan itfaiye araçlarının neden kırmızı renkte olduğu ile ilgili soruların cevabı itfaiyenin ilk ortaya çıktığı dönemlere aittir. İlk itfaiye araçları kullanılmaya başlandığı dönemde araç renklerinde bu kadar fazla çeşitlilik yoktu. O dönemde birçok araç siyah renkteydi. Bununla beraber itfaiye araçlarının trafikte dikkat çekmesi için farklı bir renk seçilmesi gerekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.