İtfaiye Neden Kırmızıdır? İtfaiye Arabalarının Kırmızı Olmasının Nedeni Nedir?

Dünyanın birçok yerinde parlak kırmızı renginde olan itfaiye araçlarının neden bu renk olduğu merak konusu oldu. İtfaiye araçlarının büyük bir kısmının kırmızı olması vatandaşlarda merak uyandırıyor.

İtfaiye Araçlarının Kırmızı Olmasının Nedeni Nedir?



Dünyada birçok ülkede rengi kırmızı olan itfaiye araçlarının neden kırmızı renkte olduğu ile ilgili soruların cevabı itfaiyenin ilk ortaya çıktığı dönemlere aittir. İlk itfaiye araçları kullanılmaya başlandığı dönemde araç renklerinde bu kadar fazla çeşitlilik yoktu. O dönemde birçok araç siyah renkteydi. Bununla beraber itfaiye araçlarının trafikte dikkat çekmesi için farklı bir renk seçilmesi gerekti.

