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- 07 Oca 2021 - 17:30 G: 07 Oca 2021 - 17:40

Esra Erol’da Bir Aile Şoku Daha! Koca Çocuğun Kendinden Olmadığını Söyledi, Anne Çıldırdı Esra Erol’a Çıktı! İşte Çocuğun Babası…

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol, yayınlandığı günden bu yana, birçok olayı çözerek tüm ülkenin yardımına koştu. Esra Erol, yayınlanan yeni bölümleriyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bununla beraber Esra Erol’un geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni bölümünde Ceylan, resmi nikahlı eşi Zafer Alkan’ın dünyaya gelen çocuğun kendinden olmadığını dile getirmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde Ceylan ve Zafer Alkan’ın çocuklarına yapılan DNA testi sonucu, Esra Erol tarafından açıklandı. Aslen İzmir’de yaşayan 21 yaşındaki Ceylan, 19 yaşında ailesinin yanından ayrılarak sığınma evine yerleştiğini dile getirmişti. Ceylan, “Babası bebeğimizi hiçbir zaman kabul etmedi. Beni 90 yaşındaki adamla bir tuttu ve benim onunla evlilik düşündüğümü dile getirdi!” ifadelerine yer vermişti.

Eskişehir’de sığınma evinde kaldığını söyleyen Ceylan, bir polisin kendisine iş bulduğunu ve orada da Zafer Alkan’ın hayatına girdiğini söylemişti. Esra Erol, Ceylan’ın neden sığınma evine gittiğini sorduğunda Ceylan, “Babamın şiddetinden dolayı gittim sığınma evine. Beni görmezden geldiler hep.” sözlerini dile getirmişti. Bunun yanı sıra Ceylan, eşi Zafer Alkan’ın Ceylan’ın konuştuğu her erkekle arasında bir şey olduğunu dile getirmişti.

07 Oca 2021 - 17:30 Ankara- Yaşam

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