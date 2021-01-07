İcra Katibi maaşları 2021! İcra Katibi 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alır?

İcra katiplerinin 2021 yılı maaşları, açıklanan memur maaş zammı ile birlikte belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranını yüzde 11,60 olarak açıkladı ve kamu personellerinin alacağı enflasyon farkı tutarı belli oldu. Kamu personelleri 2021 yılında enflasyon farkı ile birlikte yüzde 7,36 oranında zam alacak. Kamu personeli statüsünde bulunan icra katipleri de 2021 yılında yüzde 7,36 oranında zam alacak ve aylıkları 3 bin 838 liradan 4 bin 120 liraya yükselecek.

2021 İcra Katibi Maaşı Ne Kadar Oldu, Kaç Lira?

İcra katiplerinin maaşı Temmuz 2020 zammı sonrası 3 bin 838 liraya yükseldi. İcra katiplerine açıklanan TÜİK 2020 enflasyonu sonrası yüzde 7,36 oranında zam yapıldı. Yapılan zammın ardından 2021 Ocak ayı icra katibi aylığı 4 bin 120 liraya yükseldi. 2021 yılının ikinci zammı ise Temmuz ayında yapılarak aynı aydaki maaşa yansıtılacak.

İcra Katibi Görevleri Nelerdir?

İcra işlemleri ile ilgili gerekli belgeleri toplamak, düzenlemek ve takibini gerçekleştirmek

İcra işlemleri ile ilgili taraflara bildirileri zamanında yapmak

Haciz kararı almak ve uygulamak

Haciz işlemlerine refakat ederek haczedilecek malların tespitini yapmak

Haczedilen tüm taşınır ve taşınmaz malların satış işlemini gerçekleştirmek

Borçluların talep etmeleri halinde taksitlendirme haklarından yararlanmaları için gerekli düzenlemeleri yerine getirmek