Esra Erol Sosyal Medya’dan Büyük Linç Yedi! Söyledi Sözler Neredeyse Kıyamete Zemin Hazırladı!
ATV ekranlarında uzun yıllardır yayın yapan Esra Erol, programda bugün yaşanan bir olay üzerine sosyal medyada gündem oldu. Çocuk gelişimi mezunu kadının bakıcı olduğunu söyleyen Esra Erol’a sosyal medyada geniş bir kesin tepki gösterdi. Ünlü sunucunun tepkilere cevabı merak konusu oldu.
Esra Erol uzun zamandır ATV ekranlarında reality programının sunuculuğun yapıyor. Hafta içi her gün saat 16.20’de ekrana gelen programda birçok farklı gündem ele alınıyor. Akıl almaz olayların yaşandığı programda dağılmış aileler, kayıp çocuklar, evden kaçanlar ve daha birçok kişi gündem oluyor.
Birçok mağdur kişinin hikayesinin ekrana taşındığı programda Esra Erol ev ekibi programa katılanlara yardım etmeye ve söz konusu olayları aydınlatmaya çalışıyor. Yayınlanan her bölümü ile Türkiye’nin gündemini etkileyen program sosyal medyada da sık sık gündem oluyor. Esra Erol bugünkü programı ile yine sosyal medyada olay oldu. Ancak bu kez kullanıcılar programdaki olayı değil, Esra Erol’un söylemlerini eleştirdiler.
08 Oca 2021 - 17:12 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.