Esra Erol Sosyal Medya’dan Büyük Linç Yedi! Söyledi Sözler Neredeyse Kıyamete Zemin Hazırladı!

Esra Erol uzun zamandır ATV ekranlarında reality programının sunuculuğun yapıyor. Hafta içi her gün saat 16.20’de ekrana gelen programda birçok farklı gündem ele alınıyor. Akıl almaz olayların yaşandığı programda dağılmış aileler, kayıp çocuklar, evden kaçanlar ve daha birçok kişi gündem oluyor.

Birçok mağdur kişinin hikayesinin ekrana taşındığı programda Esra Erol ev ekibi programa katılanlara yardım etmeye ve söz konusu olayları aydınlatmaya çalışıyor. Yayınlanan her bölümü ile Türkiye’nin gündemini etkileyen program sosyal medyada da sık sık gündem oluyor. Esra Erol bugünkü programı ile yine sosyal medyada olay oldu. Ancak bu kez kullanıcılar programdaki olayı değil, Esra Erol’un söylemlerini eleştirdiler.