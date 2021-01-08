Mübaşir Maaşı 2021! Mübaşir 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2020 yılı enflasyon rakamı açıkladı, gözler memur zamlarına çevrildi! TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) yüzde 14,60 olarak açıkladı ve enflasyon farkı tutarı netleşmiş oldu. 5. Dönem Toplu Sözleşme gereği yüzde 3 olan zam oranı, açıklanan zam sonrası yüzde 7,36 olarak açıklandı. Mübaşirler de zamdan yararlanacak ve maaşları 4 bin 616 liraya yükselecek.

2021 Mübaşir Maaşları Ne Kadar Oldu?

Mübaşirler Temmuz 2019 zammı ile birlikte 4 bin 300 lira civarında maaş alıyordu. Ocak 2021 dönemi için açıklanan enflasyon rakamı sonrasında aylıklarına gelen yüzde 7,36 zam ardından mübaşirlerin aylığı 4 bin 616 liraya yükseldi. Aile yardımı, vb. ek ödemeler paylaşılan maaşta bulunmamakla birlikte, mübaşirlerin maaşı da derece ve kademe artışına göre yükselmektedir.

Mübaşir Ne İş Yapar, Görevi Nedir?

Mübaşirler adliyelerde görev alan Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen kamu personelleridir. KPSS ile atanan mübaşirlerin görev alanları mahkemelerdir. Duruşmalarda, savcılıkta ve adliye koridorlarında sıkça karşılaşılan mübaşirlerin görevleri şu şekildedir:

Günlük duruşma listelerini panolara asmak

Duruşma sırasını takip ederek vakti gelen duruşma ile ilişkili sanık, tanık, vb. kişileri çağırmak ve yerlerini göstermek

Arşivi düzenlemek ve arşive girecek – çıkacak dosyalarla ilgilenmek

Duruşma gününden önce dosyaların incelenmesi için dava dosyalarını Cumhuriyet Başsavcısına ulaştırmak