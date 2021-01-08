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- 08 Oca 2021 - 17:35 G: 08 Oca 2021 - 17:40

Profesör Maaşı 2021! Profesör 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alır?

Kamu personellerinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üzerindeydi ve TÜİK, beklenen açıklamayı yaptı! TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı enflasyonu yüzde 14,60 olarak gerçekleşirken, profesörlerin ve tüm kamu personellerinin alacağı 2021 yılı ilk 6 aylık zam oranı belli oldu.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Kamu personellerinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üzerindeydi ve TÜİK, beklenen açıklamayı yaptı! TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı enflasyonu yüzde 14,60 olarak gerçekleşirken, profesörlerin ve tüm kamu personellerinin alacağı 2021 yılı ilk 6 aylık zam oranı belli oldu. Profesör maaşları 2021 yılında yüzde 7,36 oranında zamlandı ve zamlı profesör maaşı 2021 yılında 12 bin 881 liraya yükseldi.

2021 Profesör Maaşları Ne Kadar Oldu?

Profesörlerin maaşı yeni yılda yüzde 7,36 oranında yapılan zamla artışa geçti. 2020 yılının Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 1/4 derece profesörün maaşı 11 bin 957 lira idi. 2021 yılında yapılan zamla birlikte 1/4 profesörün maaşı 12 bin 881 liraya yükseldi.

Profesör Maaşları Neye Göre Belirlenir?

Akademik Teşvik Ödeneği

Geliştirme Ödeneği

Enflasyon farkı

Yabancı dil tazminatı

Evli/bekar olması

Çocuk sahibi olması/olmaması

Nasıl Profesör Olunur, Unvan Nasıl Alınır?

Profesörlük akademik kariyerin zirvesidir. Mühendislik, doktorluk, vb. akademik kariyerde ilerleyen araştırma görevlilerinin hayallerini süsleyen profesörlük unvanı için istenen şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Herhangi bir lisans bölümünü bitirmiş olmak

Lisans bölümü sonrası yüksek lisans tamamlamış olmak

Yüksek lisans sonrası doktora yapmak

Doktora sonrası akademik kariyeri devam ederek doçentlik unvanını almaya hak kazanmak

En az 5 yıl doçent unvanı ile çalışarak akademik yayınlara devam etmek

Profesörlük unvanı için boş kadronun bulunması ve yapılan çalışmalar ile bu unvana layık görülmüş olmak

08 Oca 2021 - 17:35 - Yaşam

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