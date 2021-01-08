Profesör Maaşı 2021! Profesör 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alır?
Kamu personellerinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üzerindeydi ve TÜİK, beklenen açıklamayı yaptı! TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı enflasyonu yüzde 14,60 olarak gerçekleşirken, profesörlerin ve tüm kamu personellerinin alacağı 2021 yılı ilk 6 aylık zam oranı belli oldu.
Kamu personellerinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üzerindeydi ve TÜİK, beklenen açıklamayı yaptı! TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı enflasyonu yüzde 14,60 olarak gerçekleşirken, profesörlerin ve tüm kamu personellerinin alacağı 2021 yılı ilk 6 aylık zam oranı belli oldu. Profesör maaşları 2021 yılında yüzde 7,36 oranında zamlandı ve zamlı profesör maaşı 2021 yılında 12 bin 881 liraya yükseldi.
2021 Profesör Maaşları Ne Kadar Oldu?
Profesörlerin maaşı yeni yılda yüzde 7,36 oranında yapılan zamla artışa geçti. 2020 yılının Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 1/4 derece profesörün maaşı 11 bin 957 lira idi. 2021 yılında yapılan zamla birlikte 1/4 profesörün maaşı 12 bin 881 liraya yükseldi.
Profesör Maaşları Neye Göre Belirlenir?
Akademik Teşvik Ödeneği
Geliştirme Ödeneği
Enflasyon farkı
Yabancı dil tazminatı
Evli/bekar olması
Çocuk sahibi olması/olmaması
Nasıl Profesör Olunur, Unvan Nasıl Alınır?
Profesörlük akademik kariyerin zirvesidir. Mühendislik, doktorluk, vb. akademik kariyerde ilerleyen araştırma görevlilerinin hayallerini süsleyen profesörlük unvanı için istenen şartlar şu şekilde sıralanabilir:
Herhangi bir lisans bölümünü bitirmiş olmak
Lisans bölümü sonrası yüksek lisans tamamlamış olmak
Yüksek lisans sonrası doktora yapmak
Doktora sonrası akademik kariyeri devam ederek doçentlik unvanını almaya hak kazanmak
En az 5 yıl doçent unvanı ile çalışarak akademik yayınlara devam etmek
Profesörlük unvanı için boş kadronun bulunması ve yapılan çalışmalar ile bu unvana layık görülmüş olmak
08 Oca 2021 - 17:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.