- 22 Eki 2021 - 23:44

Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? İzmir Çeşme Adalet Sitesi nerede?

Dizi hayranlarının Çeşme Adalet Sitesi’nin yeri sorusunun merakı artarken, Haberler Ankara olarak Son Yaz dizisi çekim yeri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Son Yaz dizisi, ilginç konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni kazandı. Son Yaz dizisi oyuncuları ile birlikte çekim yeri de merak konusu olurken, dizi çekimlerinde yer alan Çeşme Adalet Sitesi oldukça sık araştırılıyor. Dizi hayranlarının Çeşme Adalet Sitesi’nin yeri sorusunun merakı artarken, Haberler Ankara olarak Son Yaz dizisi çekim yeri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

Son Yaz Dizisi Nerede Çekiliyor?

Son Yaz dizisi pek çok diziden farklı olarak çekimler için İstanbul’u tercih etmedi. Son Yaz çekim seti için İzmir’i tercih etti. Son Yaz nerede çekiliyor sorularının yanıtı İstanbul değil, İzmir olmaktadır. Dizinin ilerleyen bölümlerinde çekimlerin bazı bölümleri için İstanbul ilinin tercih edileceği de biliniyor.

Çeşme Adalet Sitesi Nerede?

Son Yaz dizisinde geçen Çeşme Adalet Sitesi yeri ise dizi hayranlarının çekim yeri ile ilgili merak ettikleri ayrıntıların başında geliyor. İzmir’de çekilen dizi için Ege’nin en güzel tatil beldeleri arasında gösterilebilen Çeşme ilçesi tercih edildi. Dizide geçen Çeşme Adalet Sitesi de İzmir’İn Çeşme ilçesinde yer alıyor.

Son Yaz Dizisi Oyuncuları Kimler?

Alperen Duymaz (Akgün Gökalp Taşkın)

Ali Atay (Selim Kara)

Funda Eryiğit (Canan Kara)

Hafsanur Sancaktutan (Yağmur Kara)

Emre Karayel (Fatih Doğanay)

Sinan Tuzcu (Metin Yaman)

Şebnem Dönmez (Serap Gök)

Arif Pişkin (Selçuk Taşkın)

22 Eki 2021 - 23:44 - Dizi Fragmanları

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