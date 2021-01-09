Mamak’ta iş yerlerini dezenfekte işlemi devam ediyor
Mamak Belediyesine bağlı dezenfekte ekipleri koruyucu maskeleri tulumları eldivenleri ve özel teçhizatlarıyla 64 mahalledeki işyerlerini tek tek ziyaret ederek dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Mamak Belediyesi salgın süresince cadde ve sokaklarla birlikte iş yerlerinde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına aralıksız devam ediyor. Mahalle mahalle Mamak Belediye Başkanı Murat Kösenin talimatları ile hızla devam eden dezenfeksiyon çalışmaları ile işyerleri halk sağlığı için steril hale getiriliyor.
MASKE MESAFE VE HIJYEN ŞART
Mamak Belediyesine bağlı dezenfekte ekipleri koruyucu maskeleri tulumları eldivenleri ve özel teçhizatlarıyla 64 mahalledeki işyerlerini tek tek ziyaret ederek dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Salgının en yüksek olduğu dönemlerde taksi durakları parklar halkın yoğun kullandığı alanlar aile sağlık merkezleri eczaneler ve ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettiklerini cadde ve sokakları virüse karşı etkili özel solüsyonlarla temizlediklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak genelindeki tüm işyerlerinde dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Ekiplerimiz halkımızın ve esnafımızın sağlığı için dezenfekte işlemlerine devam ediyor.Maske mesafe ve hijyen şart. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi.
09 Oca 2021 - 13:13 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.