Survivor Nerede Çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti ve Hispanyola adası nerede?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı Survivor 2021, yeni sezonu ile bu akşam resmen start veriyor! 9 Ocak Cumartesi akşamı gong zili çalacak olan yarışmada, ünlüler ve gönüllüler zorlu şartlar altında kıyasıya mücadele verecekler. Zorlu şartlara adapte olmaya çalışacak olan yarışmacıların kaldıkları Survivor adası, doğal güzellikleri ve vahşi yaşamı ile dikkat çekiyor. İzleyiciler ise Survivor programının nerede çekildiği sorusuna yanıt arıyor.

Survivor Nerede Çekiliyor?

Bu akşam başlayacak olan Survivor 2021 yarışması, milyonları TV8 ekranlarına kilitleyecek. Acun Ilıcalı tarafından yapımı üstlenilen fenomen yarışma programının çekimleri ise bilindiği üzere Dominik Cumhuriyeti’nde yapılıyor.

Dominik Cumhuriyeti Nerede?

Türkiye’deki popülerliğini Survivor yarışması ile duyuran Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerde yer alan Hispanyola Adası’nda yer alan bir ülkedir. Dominik Cumhuriyeti tropikal iklimi ile Survivor çekimleri için ideal iklimi sağlar. Survivor 2021 çekimleri için de tercih edilen Dominik Cumhuriyeti’nde yıllık sıcaklık ortalaması 26 derecedir. Resmi para birimi Dominik Pesosu olan ülke bu yıl da Survivor yarışmacılarına ev sahipliği yapacak.

Hispanyola Adası Nerede?

Survivor çekimleri ile ünlenen Dominik Cumhuriyeti’ne ev sahipliği yapan Hispanyola Adası, Porto Riko’nun batısında kalır. Hispanyola adası Küba ve Jamaika’nın doğusunda kalmaktadır. Haritalardan kontrol edildiğinde Venezuela ile deniz sınırı bulunduğu da görülen adanın batı kısmında ise Haiti yer alır.