Şube Müdürü maaşı 2021! Şube Müdürü 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alıyor?

Şube Müdürü 2021 yılı maaşları belirlendi! Açıklanan Tüketici Fiyatları Enflasyonu (TÜFE) 2020 rakamı ile birlikte kamu personellerinin alacağı zam oranı yüzde 7,33 olarak belirlendi. Kamu personeli olarak görev alan şube müdürleri de maaşlarına 2021 yılında yüzde 7,33 oranında zam alırken, 1/4 şube müdürünün maaşı yeni yılda 7 bin 862 liraya yükseldi.

2021 Şube Müdürü Maaşları Ne Kadar, Kaç Lira Oldu?

Şube müdürlerinin maaşlarına yapılan zam oranı açıklanırken, Ocak ayı maaşında hesaplanan zamlı aylık da resmen belli olmuş oldu. Temmuz ayında hatırlanacağı üzere memur maaşlarına yüzde 5,75 oranında zam yapılmış ve aile yardımı dahil şube müdürü maaşı 2020 tutarı 7 bin 281 liraya yükselmişti. Ocak ayında yapılan yüzde 7,33 zam sonrasında 2021 yılı şube müdürü maaşı 7 bin 281 liradan 7 bin 862 liraya yükseldi.

Şube Müdürleri Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak?

Şube müdürlerine yapılan yüzde 7,33 oranında zam, Ocak ayı maaşında uygulanacak. 15 Ocak 2021 tarihinde verilecek olan yeni yılın ilk maaşında şube müdürleri, zamlı maaşlarını alabilecek. 15 Ocak tarihinde şube müdürlerini ek olarak, 15 günlük maaş zam farkı da bekliyor. Şube müdürlerinin yeni zamları ise Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli olacak ve yılın ikinci altıncı ayı için Temmuz döneminde yapılacak zam ile maaşlar güncellenecek.